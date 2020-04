(Bloomberg) -- El rápido crecimiento de Huawei Technologies Co. se desaceleró en el primer trimestre después de que COVID-19 deprimiera la demanda de teléfonos inteligentes y equipos de redes en todo el mundo.

Huawei informó una ganancia de solo 1,4% en ingresos a 182.200 millones de yuanes (US$25.700 millones) en el período, frente a 19% en todo 2019. Sus margen de ganancias neto se redujo a 7,3% desde 8% del año anterior, dijo la compañía a periodistas.

El nuevo coronavirus ha afectado la demanda de teléfonos inteligentes en los que Huawei confía para competir con Apple Inc. e impulsar el crecimiento, especialmente ahora que el despliegue global de las redes 5G se ha desacelerado. La pandemia llegó para rematar un difícil 2019, cuando la administración Trump incluyó en la lista negra a la tecnológica más grande de China, cortando el acceso a componentes estadounidenses cruciales, y emprendió una campaña para lograr que los aliados excluyeran su equipo de telecomunicaciones.

Huawei advirtió sobre un año desafiante en el que EE.UU. ejercería un escrutinio sin precedentes sobre una compañía que considera una amenaza para la seguridad nacional, una aseveración que la compañía china ha negado constantemente. Washington estaría considerando límites a las ventas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a Huawei, que depende del fabricante de chips para producir su silicio más avanzado.

Huawei ahora confía más que nunca en su mercado local para impulsar su negocio. Si bien China experimentó su primera contracción económica en una década en el trimestre de marzo, el país está recuperando su equilibrio después de frenar el virus COVID-19. El mercado telefónico de China se contrajo en marzo, según datos de la Academia China de Tecnología de Información y Comunicaciones. Sin embargo, Apple tuvo un rebote en sus envíos de iPhone ese mes, sugiriendo que la demanda en el segmento premium podría haberse rezagado y no extinguido.

“Está bajo control y la mayoría de las tiendas están abiertas”, dijo Richard Yu, director ejecutivo de la división de consumo de Huawei, en una entrevista en marzo, cuando la compañía hizo el lanzamiento de su serie insignia de teléfonos inteligentes P40.

