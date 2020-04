(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que firmará una orden ejecutiva que suspenderá temporalmente la inmigración a medida que el país intenta contener la propagación del coronavirus.

Han emergido más señales de que los contagios se están desacelerando en las áreas más afectadas, y los casos de Alemania han registrado el menor aumento este mes. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que el país espera aliviar gradualmente las medidas de confinamiento a partir del 4 de mayo. Hong Kong ha prorrogado las medidas de distanciamiento social pese a la disminución de las infecciones.

EE.UU. desembolsó US$2.900 millones para las aerolíneas, en la primera ronda de ayuda a las nóminas, mientras que el Senado se acercaba a una votación sobre el paquete de estímulo de hasta US$500.000 millones.

Italia presentará un plan esta semana para aliviar las medidas de aislamiento, dijo el primer ministro Giuseppe Conte en una publicación en Facebook. “Un pronóstico razonable” es que se aplicará un programa de reinicio detallado a partir del 4 de mayo, dijo Conte.

El líder italiano señaló que su gabinete está trabajando con varios expertos para coordinar la llamada “fase 2” en la que Italia tendrá que convivir con el coronavirus. El plan se aplicará a nivel nacional, pero tendrá en cuenta las diferencias regionales, apuntó Conte.

PSA, fabricante de Peugeot, prevé un repunte caótico (2:09 pm HK)

El fabricante francés de automóviles PSA Group dijo que las ventas cayeron un 16% en el primer trimestre y pronostica que el mercado europeo se reducirá en un 25% este año a medida que la pandemia de coronavirus afecta a la industria automotriz. La compañía, que tiene previsto fusionarse con Fiat Chrysler Automobiles NV, ha asegurado liquidez y reducido costes, dijo el director financiero, Philippe de Rovira, en un comunicado, y agregó que está preparando un repunte en un entorno económico caótico.

Casos en Alemania registran menor aumento este mes (1:35 pm HK)

El número de casos de coronavirus en Alemania registró el menor aumento este mes a medida que el país comienza a relajar gradualmente las restricciones a la vida pública. Hubo 1.323 infecciones nuevas en las 24 horas hasta el martes por la mañana, con un total de 147.065, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las muertes aumentaron en 220, la mayor cifra en tres días, a 4.862.

Angela Merkel advirtió el lunes que el debate público sobre la flexibilización de las medidas preventivas presentadas el mes pasado podría provocar una nueva ola de infecciones. En una reunión a puerta cerrada de su partido Unión Demócrata Cristiana, la canciller dejó en claro que su Gobierno no planea introducir más restricciones, aunque la opción permanece sobre la mesa.

Virus elimina más del 90% de vuelos internacionales (12:26 pm HK)

Las aerolíneas han reducido la capacidad internacional a solo medio millón de asientos a la semana desde una media de 5,9 millones antes de que el coronavirus cerrara las fronteras y diezmara la demanda de viajes, según OAG Aviation Worldwide.

“No hay mucha más capacidad internacional que se pueda eliminar en todo el mundo”, escribió el analista sénior de OAG, John Grant, en una publicación fechada el 20 de abril.

La fuerte capacidad interna al menos ha contrarrestado las caídas en países como Estados Unidos, Japón e Indonesia, aunque la demanda es insuficiente, dijo Grant.

Indonesia prohíbe viajes de masas por festival Eid (12:07 pm HK)

Indonesia prohibió un ritual anual por el que ciudadanos viajan en gran número a sus ciudades y aldeas natales antes del festival musulmán de Eid al-Fitr para evitar la propagación del coronavirus. Aproximadamente uno de cada ocho indonesios se desplaza para el Eid, el festival musulmán que marca el final del Ramadán. Se estima que 19,5 millones de personas viajaron a sus ciudades de origen desde grandes ciudades como Yakarta durante el Eid del año pasado, según datos oficiales.

Australia ve “camino de regreso” (11:58 am HK)

El Gobierno de Australia dijo que las medidas de aislamiento han resultado en una desaceleración “sostenida y consolidada” de los nuevos casos de coronavirus, aunque advirtió que no se relajarán las restricciones durante al menos tres semanas más.

La tasa de aumento ha sido inferior al 1% durante nueve días consecutivos y ha promediado menos del 0,5% durante los últimos tres días, dijo el ministro de Salud, Greg Hunt, a los medios en Canberra el martes.

Trump dice que suspenderá la inmigración a EE.UU. (10:24 am HK)

El presidente Donald Trump dijo que firmará una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a Estados Unidos conforme el país intenta contener la propagación del coronavirus.

Trump hizo el anuncio por Twitter el lunes por la noche y no ofreció más detalles. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hong Kong prorroga medidas de distanciamiento social (10:06 am HK)

Hong Kong va a ampliar las restricciones de distanciamiento social otros 14 días como medida de precaución pese a registrar una disminución en las infecciones diarias.

“Este no es el momento de bajar la guardia, o nuestros esfuerzos serían en vano”, dijo la líder ejecutiva, Carrie Lam. Las medidas expirarían el jueves.

A diferencia de otros centros urbanos de tamaño similar, como Singapur y Nueva York, Hong Kong hasta ahora ha logrado contener la propagación del coronavirus. La ciudad no informó nuevos casos diarios el lunes por primera vez desde el 5 de marzo. No ha registrado muertes por el virus desde mediados de marzo.

Las exportaciones de Corea del Sur se desploman (9:12 am HK)

Las exportaciones de Corea del Sur se han desplomado en lo que va del mes, lo que pone de relieve cómo el coronavirus está afectando las cadenas de suministro mundiales y la demanda general. Las exportaciones cayeron un 27% durante los primeros 20 días de abril respecto al año anterior, dijo el Servicio de Aduanas de Corea en un comunicado. Los envíos al mayor socio comercial, China, cayeron un 17%. Las ventas de semiconductores disminuyeron un 15%.

Tesoro de EE.UU. desembolsa US$2.900 millones para aerolíneas (8:47 am HK)

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha desembolsado US$2.900 millones para aerolíneas de pasajeros en la primera ronda de ayuda a nóminas a una industria que sufre un impacto devastador de las restricciones por la pandemia.

Seis aerolíneas, entre ellas American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co. y United Airlines Holdings Inc., han llegado a acuerdos con el Gobierno federal en busca de ayuda, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La asistencia que se ha entregado hasta ahora se asignó a dos aerolíneas “principales” y 54 aerolíneas más pequeñas, dijo el departamento. Se enviarán más pagos de forma continua, dijo.

China informa 11 casos, ninguna muerte (8:29 am HK)

China informó de 11 casos adicionales de coronavirus al término del 20 de abril, la cifra más baja desde el 13 de marzo. Tampoco informó de nuevas muertes por sexto día consecutivo.

Cuatro de los nuevos casos procedían del exterior, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud del país. China tiene un total de 82.758 casos confirmados de coronavirus.

China también informó 37 casos asintomáticos. El país tiene 992 casos de este tipo bajo observación médica.

Virgin Australia colapsa por impacto de pandemia (7:18 am HK)

Virgin Australia Holdings Ltd. se convirtió en la víctima corporativa más reciente del coronavirus, y llamó a los administradores después de que la pandemia evaporase casi todos los ingresos de la endeudada aerolínea. Virgin Australia sigue los pasos de FlyBe, la mayor aerolínea nacional del Reino Unido antes de colapsar el mes pasado. Las aerolíneas han sufrido el impacto de las prohibiciones de viajes nacionales e internacionales que las han obligado a solicitar ayudas del Gobierno.

