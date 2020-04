(Bloomberg) -- El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, prometió un nuevo paquete de estímulo económico no menor a 50.000 millones de euros (US$54.000 millones), al tiempo que manifestó la disposición a flexibilizar los límites presupuestarios de Italia antes de las conversaciones clave del jueves entre los líderes de la Unión Europea.

En una reunión con senadores en Roma, quienes vestían máscaras y guantes protectores, Conte dijo que su Gobierno se da cuenta de que un paquete inicial de 25.000 millones de euros aprobado el mes pasado no será suficiente para una economía paralizada por un bloqueo nacional.

“Debemos fortalecer nuestra respuesta de política económica”, dijo Conte, y agregó que su administración pronto solicitará autorización al Parlamento para ampliar el déficit presupuestario para financiar nuevas medidas por un valor “no menor a 50.000 millones de euros”.

El primer ministro, que está presionando a la Unión Europea para emitir deuda conjunta antes de una cumbre virtual que se realizará el jueves, advirtió que la falta de solidaridad del bloque “dañaría gravemente” el proyecto europeo. Alemania y los Países Bajos se han opuesto a la deuda conjunta.

Conte se refirió a las líneas de crédito para gastos de salud vinculadas al Mecanismo Europeo de Estabilidad y dijo: “Estamos listos para trabajar en esta nueva línea de crédito, de modo que no se introduzcan condiciones”, sostuvo el primer ministro.

