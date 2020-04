(Bloomberg) -- Coca-Cola Co. señaló que el impacto de la pandemia de COVID-19 ha hecho imposible proyectar cómo será su desempeño este año, y advirtió que el efecto en el segundo trimestre será “material”.

Los volúmenes de ventas han disminuido alrededor de 25% a nivel mundial desde principios de abril, informó el gigante del sector de bebidas en su informe de resultados dado a conocer el martes. Los efectos de las medidas de distanciamiento social y la cuarentena han afectado las ventas principalmente de productos que se consumen fuera del hogar, ya que estadios y centros de entretenimiento, donde la compañía obtiene cerca de la mitad de sus ingresos, permanecen cerrados. El impacto final en los resultados de todo el año dependerá de la duración de esas medidas, indicó Coca-Cola.

Las ganancias por acción y los ingresos orgánicos, que dejan fuera los efectos cambiarios, superaron las expectativas de los analistas en el primer trimestre. Las acciones de Coca-Cola alternaban entre ascensos y descensos en las primeras horas de operaciones del martes.

Si bien no se puede estimar el impacto final, Coca-Cola sostuvo que cree “que la presión sobre el negocio es temporal y se mantiene optimista de ver una mejora secuencial en el segundo semestre de 2020”.

La compañía indicó que observó un “abastecimiento preliminar de las despensas” de los clientes en ciertos mercados a medida que se implementaban medidas de aislamiento en casa, pero las compras de comestibles luego volvieron a los niveles normales. Sin embargo, el comercio electrónico aumentó considerablemente.

Los volúmenes de bebidas no alcohólicas cayeron 2% en el primer trimestre, y China impulsó la tendencia, señaló la compañía. El país asiático fue el primero en paralizar su economía cuando el COVID-19 se extendió rápidamente, dejando miles de víctimas fatales. Las medidas que implementó China para controlar el virus también afectaron las ventas de jugo en el período, las que cayeron 6%.

