(Bloomberg) -- El mercado del petróleo sigue bajo una presión extrema; Trump dice por Twitter que suspenderá la inmigración, y los bancos centrales están haciendo muchas compras. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Descalabro del petróleo

El colapso sin precedentes del West Texas Intermediate para entrega en mayo en territorio firmemente negativo ayer está comenzando a contagiar los precios de junio. Esta mañana, ese futuro, negociado mucho más activamente, cayó brevemente por debajo de US$12 el barril, mientras que un contrato Brent similar cotizaba por debajo de US$20 el barril. Parece que la AIE acertó la semana pasada con su advertencia de que el mundo estaba cerca de quedarse sin espacio para almacenar petróleo mientras que la mayor compañía independiente de almacenamiento casi ha agotado su espacio. El presidente Donald Trump dijo que quiere agregar hasta 75 millones de barriles a la Reserva Estratégica de Petróleo y que considerará prohibiciones a las importaciones de Arabia Saudita.

Freno a la inmigración

Hablando de prohibiciones de Trump, el presidente anunció por Twitter que firmará una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a EE.UU., aunque no ofreció más detalles. Por su parte, la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. También en Washington, el Senado planea reunirse hoy para una posible votación sobre un paquete de estímulos de emergencia de hasta US$500.000 millones, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que espera una votación mañana. En Europa, Italia presentará planes esta semana para comenzar a aliviar las medidas de aislamiento conforme los nuevos casos en el país siguen disminuyendo.

Compras, compras y más compras

Las cifras comienzan a ser significativas después de que los bancos centrales de todo el mundo se embarcaran en programas masivos de compras de activos el mes pasado. Autoridades monetarias en los países del Grupo de los Siete compraron activos financieros por US$1,4 billones en marzo, y el ritmo no muestra señales de desacelerarse este mes. En la semana hasta el 15 de abril, la Reserva Federal amplió su balance en US$41.000 millones diarios. Los analistas de Morgan Stanley estiman que las posiciones de los principales bancos centrales habrán aumentado en US$6,8 billones cuando todo esté dicho y hecho.

Los mercados se desinflan

El colapso de los precios del petróleo, la incertidumbre sobre la duración de las medidas de aislamiento y las informaciones no confirmadas sobre el deterioro de la salud del líder de Corea del Norte lastran hoy los precios de la renta variable mundial. Anoche, el índice MSCI Asia-Pacífico cayó 1,9%, mientras que el Topix de Japón cerró 1,2% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba un 2% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y las acciones de petróleo y gas lideraban las pérdidas en una sesión que tiene a todos los sectores industriales en rojo. Los futuros del S&P 500 apuntan a una nueva caída al inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,577% y el oro retrocedía.

También hoy...

Se espera que las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos para marzo muestren una caída significativa respecto a la cifra de febrero cuando se publiquen datos a las 10:00 am. El presidente Trump se reunirá hoy con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en la Casa Blanca. Es una gran jornada para los resultados de empresas. Coca-Cola Co. informó de resultados mejores a los esperados esta mañana, mientras que Netflix Inc., Snap Inc., Philip Morris International Inc., Lockheed Martin Corp. y Texas Instruments Inc. son otras de las numerosas compañías que informarán cifras más tarde.

