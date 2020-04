(Bloomberg) -- El ahorro aproximado que Tesla Inc. dice a los consumidores estadounidenses que pueden esperar al dejar de ir a estaciones de servicio no está alineado con la realidad.

El fabricante de automóviles eléctricos ha estimado, por ejemplo, un ahorro de US$4.300 en gasolina para compradores del sedán Model 3 desde al menos finales de 2018. Esta cifra se ha mantenido estática aunque los precios en estaciones han fluctuado y, más recientemente, han caído precipitadamente. El promedio nacional para gasolina regular sin plomo cayó el lunes a US$1,81 por galón, el más bajo desde marzo de 2016, según AAA.

Dos ciudades de Estados Unidos incluso tienen un promedio de menos de US$1 por galón, primera vez que sucede en los 20 años de historia de GasBuddy, la supuesta aplicación de viajes y navegación más popular en Norteamérica.

“La destrucción de la demanda verdaderamente sin precedentes ha estado desmantelando los costosos precios de la gasolina en todas partes”, dijo Patrick DeHaan, director de análisis de petróleo de GasBuddy, en un comunicado. “Dados los nuevos mínimos del petróleo, todavía tenemos espacio para que los precios caigan casi en todo el país”.

Para llegar a la cifra de ahorro de gasolina de US$4.300 para el Model 3, Tesla basa su estimación en conductores que pagan US$2,85 por galón y que recorren 16.000 kilómetros en su automóvil anualmente durante seis años.

Las cifras estimadas de ahorro de combustible de Tesla han suscitado controversia antes. La compañía acordó cambiar la forma en que comercializa el Model 3 en Alemania el año pasado borrando afirmaciones que según el regulador de competencia justa del país eran engañosas.

