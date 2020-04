(Bloomberg) -- El banco central de México dijo el martes en un anuncio sorpresa que reduciría las tasas en 50 puntos básicos.

En una decisión unánime, la junta directiva de Banxico redujo su tasa de referencia a 6%, de cara a una recesión ampliamente esperada en el país este año. El banco también implementará medidas adicionales para aumentar la liquidez, según la declaración.

“Considerando los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19 para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros, se plantean retos importantes para la política monetaria y para la economía en general”, dijo el banco.

Nota Original:Mexico’s Central Bank Cuts Key Rate to 6% in Surprise Decision

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.