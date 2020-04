(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. dijo que contribuirá US$10 millones para ayudar a conservar los bosques en el noreste de Estados Unidos en un esfuerzo por capturar el dióxido de carbono que calienta el planeta.

La compañía con sede en Seattle indicó el martes que la subvención la convertirá en el mayor contribuyente frente a dos programas relativamente nuevos supervisados por Nature Conservancy, American Forest Foundation y Vermont Land Trust, que están diseñados para fomentar prácticas forestales sostenibles entre los propietarios de bosques más pequeños y conectar a esas personas con los mercados crediticios de carbono. A cambio, los propietarios aceptan tomar medidas como limitar la tala de árboles durante un período de 20 años o desplegar otras prácticas forestales diseñadas para fomentar el crecimiento saludable de los árboles. Amazon dijo que su contribución ayudará a expandir esos programas más allá de Pensilvania y Vermont y, en última instancia, ayudará a conservar cerca de 1.619.000 hectáreas de tierra forestal adyacente a los Montes Apalaches, que se extienden desde Alabama hasta la frontera con Canadá.

“Estos proyectos conservarán los bosques y la vida silvestre para las generaciones futuras y el planeta, y ayudarán a eliminar el carbono de la atmósfera”, dijo Kara Hurst, quien lidera los esfuerzos de sostenibilidad de Amazon.

Es la primera contribución del fondo Right Now Climate Fund, un saco de US$100 millones que Amazon reservó el año pasado en asociación con Nature Conservancy, para respaldar proyectos que protegen o restauran bosques, humedales y turberas. Amazon, que estuvo muy rezagado con respecto a algunos pares minoristas y tecnológicos en compromisos medioambientales y transparencia, dijo en septiembre que llegaría a neutralidad en carbono para 2040.

Los esquemas de crédito de carbono permiten a compañías u otras entidades compensar su impacto en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sobre papel al menos, al contribuir en un proyecto diseñado para absorber el carbono de la atmósfera. Tales créditos frecuentemente respaldan la preservación o restauración de tierras forestales; los árboles consumen dióxido de carbono.

Pero tales proyectos tienen un registro mixto en el cumplimiento real de reducciones de carbono. Algunas parcelas de tierra podrían haber sido destinadas a la reforestación de todos maneras. A veces, dos compañías diferentes reclaman crédito por los mismos proyectos. En partes del noreste de EE.UU., las tierras forestales se han expandido durante décadas independientemente de la migración a las ciudades y los cambios en el uso de la tierra agrícola.

El programa Family Forest Carbon, que se está poniendo a prueba en Pensilvania, busca ayudar a los terratenientes a aprovechar los mercados crediticios de carbono como una alternativa a la tala de árboles tan pronto como se conviertan en madera valiosa, dijo Bronson Griscom, quien ayudó a diseñar el programa en Nature Conservancy antes de irse para unirse a Conservation International el año pasado.

“Hay muchas oportunidades beneficiosas para todos entre la buena silvicultura y el aumento del almacenamiento de carbono forestal”, dijo.

