(Bloomberg) -- La crisis en los mercados petroleros se aceleró, y las enormes pérdidas del lunes se extendieron más allá de los contratos afectados por las anomalías técnicas a medida que el mundo se queda sin espacio para almacenar el crudo no deseado; contratos de petróleo a mayo se mantienen en terreno negativo tras desplomarse a -USD40,32 en sesión anterior. Futuros S&P y bolsas europeas retroceden tras noticias no confirmadas de que el líder norcoreano Kim Jong Un estaría en estado crítico, sumando incertidumbre a mercados afectados por el colapso del petróleo y la epidemia de coronavirus. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años retrocede; índice Bloomberg Dollar avanza y divisas EM caen.

COFX abrió la semana con pérdidas, depreciándose 1% a 3.976,60 en la jornada del lunes, en medio de caídas históricas del precio del petróleo.

El presidente Duque anunció una extensión al aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo, permitiendo que sectores de construcción y manufactura comiencen actividades.

La Reserva Federal garantizó acceso a BanRep a su facilidad de repos conocida como FIMA. “El Banco de la República haría uso de esta facilidad solamente en caso que, habiendo decidido vender dólares en el mercado de contado, el mercado de compra y venta de títulos del Tesoro presentara en ese momento una muy baja liquidez,” dijo el emisor en un comunicado.

Hablando ante congresistas, el gerente general del banco central Juan José Echavarría dijo que BanRep podría reducir aún más las tasas de interés, pero los miembros de la Junta son escépticos sobre el impacto que los recortes de tasas tengan a corto plazo. Es por eso que las medidas se han concentrado en garantizar la provisión de liquidez, dijo.

El ministerio de Hacienda anunció que hacia adelanta las subastas de deuda que TES tasa fija serán de COP400.000 millones con referencias 2027, 2034 y TES UVR de COP170.000 millones con referencias 2029, 2033, 2037.

El ministro de Hacienda Carrasquilla habla en plenaria de la Cámara de Representantes a las 4pm. DANE publica datos de la balanza comercial a las 10am. MinHacienda ofrece TES de corto plazo y BanRep realiza subasta para la venta de dólares a través de FX swaps. Todos los eventos en hora local.

BlackRock advierte sobre más dificultades para algunas monedas de mercados emergentes, incluso después de la venta masiva a comienzos del año El mayor gestor de activos del mundo rebajó su perspectiva sobre la deuda local de los países en desarrollo a neutral desde sobreponderar, advirtiendo que las caídas frente al dólar ponen a los bonos en mayor riesgo “La posible fuga de capitales podría exacerbar las caídas de las divisas y obligar a algunos bancos centrales de EM a revertir el curso y elevar las tasas”, analistas incluyendo Mike Pyle escriben en informe. “Vemos un riesgo de nuevas caídas de las divisas en EM seleccionados que podrían eliminar los ingresos por cupones”

Hay cierto misterio sobre la salud de Kim Jong Un después de que autoridades estadounidenses y surcoreanas diesen informaciones distintas sobre la condición del líder norcoreano tras su inusual ausencia de las recientes celebraciones festivas Kim se encontraba en estado crítico después de someterse a una cirugía cardiovascular la semana pasada y el Gobierno de Trump no estaba seguro de su estado de salud actual, dijeron cargos de EE.UU., que pidieron que no se revelara su identidad Por otra parte, el gabinete del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que Kim estaba realizando “actividades normales” en una zona rural del país con la ayuda de asistentes cercanos y que no se detectaron movimientos extraordinarios. El portavoz de Moon, Kang Min-seok, dijo anteriormente que no había nada que confirmar sobre los rumores acerca de la salud de Kim



En Colombia: Subastas: 9:30am: COP250mm TES de corto plazo 12:30pm: FX swaps (63 días) USD400m 10am: Balanza comercial feb.; est. -USD730m, anterior -USD690,3m 4pm: Carrasquilla habla ante plenaria Cámara

Esta semana: Abril 22: Confianza minorista, confianza industrial

Internacional: 9am: EE.UU. ventas viviendas existentes marzo; est. 5,25m, anterior 5,77m

Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos hasta abril 22

Duque extiende aislamiento obligatorio hasta mayo 11

BanRep de Colombia obtiene acceso a línea de repos de la Fed

Déficit fiscal Colombia visto ampliándose a 5% de PIB: Fitch

Celsia rompe largo congelamiento del mercado colombiano de bonos

BanRep escéptico de impacto corto plazo menor tasa: Echavarría

Bogotá permitirá reinicio ‘lento’ construcción; sigue cuarentena

Amazon abrirá mil puestos de trabajo en Colombia: RCN

Alianza Valores estima que el cierre de la economía colombiana durante buena parte de la primera parte del año provocará que el PIB tenga una contracción de 4,8% en 2020 Estiman una caída del PIB de -4,9% en 1T y de -12,4% en 2T, lo que incorpora “un hecho sencillo pero muy importante: el ‘shutdown’ de buena parte de los sectores que generan actividad económica” de 12 días de en el primer trimestre y de 27 días en el segundo, analistas liderados pro Felipe Campos escriben en informe A pesar de que es una contracción mayor a la crisis de finales de los 90, en ese momento el sector financiero era frágil y ahora dicho sector facilitará la recuperación “Ahora contamos con un sector financiero fuerte (a nivel patrimonial, a nivel de provisiones, a nivel de estándares regulatorios y a nivel de solvencia) y el hecho de tener este pulmón “inmune” al Covid-19 facilitará la recuperación en un periodo no tan largo”



