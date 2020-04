(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses tuvieron su mayor caída en casi tres semanas y los bonos del Tesoro se recuperaron debido a la agitación en el mercado de futuros del petróleo que desencadenó un nuevo brote de aversión al riesgo.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Nota Original:Stocks Drop Most in 3 Weeks; Oil Collapse Deepens: Markets Wrap

