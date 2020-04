La prensa británica informó recientemente de la solicitud de un préstamo público no confirmado de 500 millones de libras. Según el diario económico Financial Times, el Tesoro británico ha rechazado el caso, diciendo que no explicaba suficientemente por qué la ayuda ya ofrecida a las empresas, entre los préstamos garantizados y el 80% de los salarios, no era suficiente.