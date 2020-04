Sin embargo, "es indecente comparar el 'corona' con el holocausto, no tiene nada que ver" asegura Dov Landau, de 91 años, superviviente del campo de Auschwitz. "Hoy no tenemos ni hambre ni sed, y hombres, mujeres y niños no corremos el riesgo de ser quemados vivos. Sí, me aburro, no puedo viajar ni hacer compras, pero esto no es nada importante", afirma.