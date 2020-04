(Bloomberg) -- El peso mexicano y el rublo ruso lideraron las caídas entre las monedas de mercados emergentes luego de que un importante punto de referencia de los precios del petróleo se hundiera a su nivel más bajo de este siglo.

La caída de casi 20% en los futuros de West Texas Intermediate a menos de US$15 por barril se sumó a la decisión de Moody’s Investors Service de rebajar la calificación de México y la energética estatal Pemex el viernes después de que cerraron los mercados de divisas. Los bonos de esta última se redujeron a nivel basura. En Rusia, el diario Izvestia citó un borrador del presupuesto revisado que prevé un déficit equivalente a alrededor de US$76.000 millones, basado en una suposición del precio del petróleo de US$20 por barril.

La caída no ha sido detenida por un acuerdo para reducir la producción firmado hace una semana entre la OPEP, Rusia, México y otros productores, debido a que las cuarentenas que se han impuesto en todo el mundo para detener la propagación del coronavirus hacen que la demanda desaparezca. Las perspectivas de crecimiento para la economía de México, que se contrajo el año pasado, se han debilitado en términos materiales, según Moody’s.

El rublo se hundió hasta 1,5%, con lo que puso fin a un repunte de tres semanas, mientras que la caída del peso alcanzó 2,1% frente al dólar.

“Los menores precios del petróleo en Estados Unidos y los precios aún bajos del Brent continuarán obstaculizando la recuperación del crecimiento de los mercados emergentes”, escribió en un informe Guillaume Tresca, estratega sénior de Crédit Agricole SA en París. “Podría poner un piso en la recuperación del rublo”.

Datos de mercados:

El MSCI EM Stock Index cae 0,2% a 898,9 puntos

El MSCI EM Currency Index apenas registra cambios

El índice Bloomberg Dollar Spot sube 0,3%

El crudo Brent cae 2,1% a US$29,31

El rendimiento de los títulos UST a 10 años cae 2bps a 0,62%

