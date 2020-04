(Bloomberg) -- Los bonos de Petróleos Mexicanos extendieron las pérdidas la semana pasada cuando dos rebajas eclipsaron la victoria política de México en la reunión de la OPEP+.

Los bonos vendidos por el productor de petróleo cayeron 2,5% en el período, lo que implicó una ganancia promedio de 2% en los bonos corporativos de México, ya que Fitch Ratings rebajó la compañía a BB- y Moody’s Investors Service redujo su calificación a nivel de basura el viernes. Ambas compañías de calificación crediticia citaron los impactos del coronavirus y la caída del precio del petróleo.

El peso mexicano bajó 1,2% cuando los mercados reabrieron el lunes, siguiendo una caída en el petróleo y liderando las pérdidas de monedas de mercados emergentes.

Los recortes de calificación arruinaron lo que podría haber sido una semana de buenas noticias para Pemex después de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a las naciones de la OPEP+ y las convenció de que le permitieran reducir la producción mucho menos que las demás.

Aun así, la primera venta de deuda corporativa denominada en dólares en México desde el inicio del pánico del coronavirus en febrero atrajo una fuerte demanda. La venta de US$1.750 millones de Banco Santander México, cuyo precio se fijó después del cierre del mercado el martes, tuvo una demanda tres veces superior a la oferta.

En otra nota positiva, las tasas swap mexicanas y los bonos del gobierno cayeron entre 20 y 40 puntos básicos en la curva la semana pasada.

“Las tasas swap a largo plazo y los rendimientos de los bonos están ignorando, por ahora, el deterioro de la calidad crediticia a largo plazo de la nación”, dijo George Lei, estratega FX de Bloomberg. “Esto se puede ver como un voto de confianza de los extranjeros, que aún poseen más de la mitad de los bonos en moneda local de México”.

