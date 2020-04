(Bloomberg) -- Puede que las monedas de mercados emergentes hayan comenzado a estabilizarse después de su peor trimestre en más de cuatro años. La pregunta es cuál de ellas liderará la próxima etapa de la recuperación.

Un lugar para comenzar es revisar lo que sucedió después de la crisis financiera mundial, y esto sugiere que los inversores se centrarán en el valor, lo que significa que el peso mexicano y el real brasileño están mejor posicionados para prosperar. Sin embargo, los administradores de fondos argumentan que el resultado puede ser diferente esta vez: Asset Management One Co. dice que la economía de China es mucho más grande, y PineBridge Investments afirma que es probable que el impacto de la pandemia dure más.

El desafío de identificar qué activos liderarán el repunte de la crisis del virus se ha convertido en un punto de debate a medida que los países de todo el mundo logran cierto éxito en limitar la propagación de la pandemia. Estados Unidos ha señalado que puede comenzar a reabrir algunas partes de su economía, mientras que el proceso ya está avanzado en China. Brasil y México han tomado diferentes caminos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha criticado las políticas de distanciamiento social, mientras que el mexicano Andrés Manuel López Obrador atrajo críticas el mes pasado por moverse demasiado lento para enfrentar la crisis.

“Los mercados emergentes de hoy son una mezcla real de trigo y paja”, asegura Satoru Matsumoto, gestor de fondos en Asset Management One en Tokio. “Cuando miras la correlación, hay, por supuesto, algunas cosas que puedes sacar de la tendencia histórica. Pero al final, los factores más importantes a tener en cuenta son los rendimientos reales y el equilibrio básico, junto con varias políticas de estímulo”.

Durante el período inicial de la crisis de 2008, la correlación entre la situación de la cuenta corriente y el desempeño de las monedas de los mercados emergentes fue de hasta 77%, según datos compilados por Bloomberg. Sin embargo, durante la segunda fase, volvió a caer al 22%, mientras que la correlación con el valor subió al 39%, convirtiéndose en el principal determinante.

La valoración se convirtió en el factor principal de la segunda etapa de la recuperación de la crisis de 2008/2009, superando a una serie de otras variables que incluyen la posición de la cuenta corriente, la calificación crediticia, la relación deuda externa/PIB y la cobertura de reservas extranjeras, según un estudio de Bloomberg de 16 monedas emergentes realizado la semana pasada.

Las monedas clasificadas en la parte superior de la recuperación probable son predominantemente de América Latina, con el rand sudafricano en tercer lugar.

Impacto de China

El libro de jugadas 2008/2009 puede no aplicarse esta vez porque la presencia de China en la economía global es incomparablemente mayor que hace una década, y otros mercados emergentes también han cambiado, asegura Matsumoto de Asset Management One.

El rublo ruso, la rupia india y el peso mexicano probablemente tendrán un mejor desempeño, mientras que el real y el rand probablemente sufrirán más, dice.

Nota Original:Rally-Watchers in Emerging Markets May Need to Look Beyond 2008

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.