(Bloomberg) -- El sector de las energías renovables podría crear más de un millón de empleos al año si los países invierten lo suficiente para cumplir su objetivo en la reducción de emisiones globales de carbono.

La energía solar, eólica y otras formas de energía verde podrían sumar 42 millones de empleos para 2050 si los Gobiernos gastan más decisivamente en limitar el aumento de las temperaturas medias mundiales, dijo la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, del inglés).

Los Gobiernos no deberían relajar sus esfuerzos a pesar de que la contaminación del aire ha disminuido en algunos lugares como resultado del impacto del coronavirus en la actividad económica, dijo la agencia con sede en Abu Dabi en un informe publicado el lunes.

“Este año será muy especial porque las emisiones disminuirán”, dijo el director general de Irena, Francesco La Camera, a los medios en una conferencia telefónica. “Pero tenemos que tener mucho cuidado con cualquier impacto de rebote que nos pueda llevar por el camino equivocado. Lo que pedimos es evitar las políticas equivocadas que pueden comprometer esa visión de futuro”.

Según el acuerdo climático de París de 2015, los Gobiernos quieren limitar el aumento de las temperaturas este siglo a menos de 2 grados centígrados. Se considera ampliamente que el uso de combustibles fósiles contribuye al calentamiento mundial, e Irena respalda las energías renovables como una forma de minimizar el cambio climático.

Los futuros del petróleo cayeron el lunes al nivel más bajo en más de veinte años, debido a la preocupación de que el mundo se está quedando rápidamente sin lugares para almacenar crudo después de que los recortes de producción resultaran insuficientes para hacer frente a la caída de la demanda. La volatilidad en los precios del petróleo probablemente desaliente las inversiones en fuentes no convencionales de crudo y gas natural, dijo La Camera.

“Los inversores buscarán oportunidades que ofrezcan más resistencia en la economía”, señaló. “Creemos que esto hará que las energías renovables sean más convenientes”.

En su primer Pronóstico mundial de energías renovables, Irena también dijo:

Para cumplir con el objetivo de temperatura del acuerdo de París, la inversión global en todo tipo de energía debe aumentar a US$110 billones en el período 2016-2050 desde los US$95 billones actualmente previstos.

El aumento incluiría una duplicación de la inversión en energías renovables, desde US$13 billones a US$ 27 billones

Esta mayor inversión en energías renovables podría crear 42 millones de empleos, frente a los 11 millones estimados en la industria actualmente

“Se espera que los nuevos empleos en tecnologías y sectores relacionados con la transición superen las pérdidas de empleos en combustibles fósiles y energía nuclear”

El mundo podría alcanzar cero emisiones de carbono si las inversiones aumentaran hasta US$130 billones, de los cuales US$38 billones tendrían que designarse a energías renovables

Nota Original:Coronavirus Seen Slowing, Not Stopping Green-Energy Jobs Boom

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.