(Bloomberg) -- Expectativas de inflación baja y una tasa de política monetaria sin cambios por varios meses servirían para que uno de los fondos de renta fija de Chile en el último año siga con un buen desempeño.

El fondo Estrategia en Pesos en Largo Plazo de BCI Asset Management acumula un alza del 6,9% en 12 meses, lo cual lo pone en el percentil 93 de fondos similares, según datos compilados por Bloomberg. En lo que va del año acumula una ganancia del 1,6%, situándolo en el percentil 95 de desempeño frente a sus pares.

El fondo concentra sus inversiones en bonos corporativos en pesos, principalmente bancarios, y un 25% en bonos de Terorería nominales, con una duración de hasta 3 años.

Pese al impacto del estallido social de octubre y ahora del coronavirus, al fondo le ha ido bien “porque la tendencia de la tasas de política monetaria ha sido a la baja y en la medida que hayan expectativas de baja inflación, la gente privilegia instrumentos nominales” dice Roberto de la Carrera, gerente de inversión en BCI Asset Management. La baja oferta de productos nominales hoy en Chile frente a instrumentos en Unidades de Fomento, también ayuda.

El Banco Central bajó la TPM a su mínimo técnico de 0,5% el 31 de marzo. El presidente de la entidad ha señalado que ve la tasa en ese nivel por lo menos por un año, mientras que en las minutas publicadas el jueves, el consejo del banco reiteró la necesidad de estimulo “por un período prolongado”. Las expectativas de inflación han ido a la baja desde la llegada del coronavirus. Según la encuesta del Central publicada el miércoles los economistas proyectan inflación del 2,9% en once meses, en contraste con el 3,2% previsto en la encuesta de marzo.

De la Carrera afirma que la última semana se vio más movimiento de bonos no bancarios, pero los avances en precios podrían seguir. “Hay espacio para que se aprieten los spreads en la medida en que el problema del coronavirus dure hasta tres meses, que es lo que está incorporado”, dice.

Otros temas:

“Las expectativas han ido mejorando y mientras la gente gana confianza irá saliendo de la trinchera del refugio y buscará mejores rentabilidades. Un fondo de refugio hace un mes atrás pagaba 3,5% al año y hoy paga 1%”

“Los niveles de spread están atractivos, incluso los bancarios. Los sectores inmobiliarios y retail hay que verlos con un poco más de lupa”

“Hay expectativa de menor inflación, pero también hay expectativa de que hay muchos precios a los que aún no se traspasa el alza del dólar”

“Hay valor tanto en la renta fija como en equity pensando en que esta situación dura hasta junio, si se alarga, esto puede complicarse y afectar nuevamente los precios”

“Está bien que la legislación no permita al Central comprar deuda de Tesorería porque hay otras medidas que uno puede tomar para que la Tesorería se financie. El mercado secundario también arbitra y hoy el riesgo país producto del endeudamiento ha subido de 50 a 130 puntos bases”

La semana que pasó

La semana pasada la Tesorería colocó bono en UF a 2025 a tasa del -0,25%, mientras que BTG Pactual prepara emisión por hasta 3m de UF. Las clasificadoras continúan rebajando empresas y soberanos: el miércoles fue el turno de Empresas Copec. Su calificación en moneda extranjera quedó en ‘BBB-’ en S&PGR, mientras que Corp Group Banking del empresario Alvaro Saieh tuvo una mejora en su calificación a ‘CCC-’ luego de que pagara, en el último minuto, el interés de sus bonos en dólares y evitara así un default.

En la semana que pasó vimos apetito por la parte larga de la curva. El BTP 2035 tuvo una baja de 37pb a 3,36%, seguido por el BTP 2024 que bajó en 29pb a 1,29%. Los instrumentos en UF vieron alza en la parte corta de la curva, con el BTU 2021 subiendo 43pb a -0,8% y el BTU 2024 avanzó 44pb a -0,39%. En cuanto a los swaps peso-cámara, bajaron a lo largo de toda la curva. El de 10 años bajó 26pb a 2,64%.

ESTA SEMANA:

En Chile: Abr. 20: Encuesta de Operadores del Banco Central Abr. 24: Índice de Precios al Productor de marzo

Internacional: Estados Unidos Abr. 23: PMI Manufacturero y Compuesto Abr. 24: Expectativas de Inflación en 12 meses de la Universidad de Michigan China Abr. 22: Encuesta de Economistas de Bloomberg Eurozona Abr. 20: Balanza Comercial Abr. 23: PMI Manufacturero y Compuesto



NOTICIAS RECIENTES:

Chile tendrá primera tarjeta de inmunidad de COVID-19 del mundo

Accionistas de AES Gener aprueban aumento de capital por USD500M

Consejeros BCCh ven necesidad de estímulo por período prolongado

Multimillonario Saieh habría realizado pago atrasado de deuda

Copec rebajada a BBB- en S&P, Outlook Estable

Banco BTG Pactual Chile prepara emisión de bonos: Feller Rate

Tesorería de Chile coloca bono BTU 2025 a tasa -0,25%

BCCh aumenta límites de inversión en alternativos de AFP

Cierre de minas se cierne sobre mercado, mineras buscan reanudar

Chilena SMU asumirá provisión adicional por multa por colusión

Economistas reducen proyecciones de TPM para próx. 2 años: BCCh

Itaú rebaja a chilena Cencosud Shopping a desempeño de mercado

CALENDARIO DE BONOS DE TESORERÍA:

R/I = Recompras e Intercambios

Cifras en millones dólares

BONOS EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN O EMISIÓN:

BONOS RECIENTEMENTE EMITIDOS:

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.