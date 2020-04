(Bloomberg) -- El sistema de salud pública de Brasil se acerca a su máxima capacidad a medida que el coronavirus se expande a los estados más pobres que están mal equipados para un aumento de pacientes.

En las últimas 24 horas, 113 brasileños murieron por coronavirus, lo que elevó el total de muertes a 2.575, dijeron el lunes las autoridades de salud. Los casos confirmados aumentaron en casi 2.000 a 40.581, más del triple del número registrado hace dos semanas. Funcionarios de salud dicen que es probable que aún falten semanas para el pico en los casos de COVID-19 en Brasil.

En São Paulo, el epicentro de los contagios en el país, al menos 80% de las camas UCI destinadas al tratamiento de la enfermedad respiratoria en cinco de los principales hospitales estatales estaba ocupado a fines de la semana pasada. En Río de Janeiro, el estado con el segundo mayor número de casos, la tasa de ocupación de camas UCI era de 74%, según datos del Gobierno, frente a 63% diez días antes.

Las cifras han aumentado en los últimos días debido a que las tasas de aislamiento social se mantienen por debajo de lo que las autoridades locales dicen que es necesario para frenar la propagación de la enfermedad, mientras que el presidente Jair Bolsonaro insiste en que ya es hora de reabrir la economía. En São Paulo, las tasas de cumplimiento de la cuarentena se han mantenido en torno a 50% en los últimos días, por debajo de la tasa de 70% que se considera necesaria para evitar un colapso del sistema de salud.

“Todas las unidades de atención de emergencia están en su límite”, dijo Simone Papaiz, secretaria de Salud del estado, en una conferencia de prensa el viernes. Agregó que, en una semana, 52 profesionales de la salud fueron retirados de un hospital debido al virus, lo que disminuyó la capacidad del sistema para atender a los pacientes. “Es muy importante que la población entienda que solo deben salir de casa si es absolutamente necesario”.

En un comunicado, el Ministerio de Salud dijo que se distribuirán 3.000 nuevas camas UCI y que ya se han enviado 540. También se están construyendo hospitales improvisados, a menudo en estadios de futbol, para ayudar a hacer frente a la demanda a medida que aumentan los casos.

Nota Original:Brazil Sees Biggest Daily Death Jump With Hospitals Under Strain

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.