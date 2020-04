(Bloomberg) -- Los hospitales en Ciudad de México están cerca del punto de saturación tras recibir 100 pacientes más de Covid-19 que requieren intubación en solo dos días, informó el periódico El Norte, citando a la alcaldesa de la Claudia Sheinbaum.

De los 16 municipios de la ciudad, el más afectado es Iztapalapa. El Hospital General ha alcanzado la plena capacidad y está rechazando pacientes, dijo Sheinbaum. Se está redirigiendo a más personas a los otros dos hospitales en la misma zona, por lo que esas instalaciones también están a plena capacidad ahora. La ciudad, con una población de 8,8 millones de personas, había registrado 2.299 casos hasta el sábado y 178 muertes. El país informó de 650 muertes y 7.497 casos confirmados.

México tardó en tomar medidas en respuesta a la pandemia de coronavirus. Hace menos de un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicaba vídeos de sí mismo rodeado de niños, e instaba a los ciudadanos a salir a comer a restaurantes. El país ahora ha comenzado a reaccionar. México dice que ha realizado una cifra más alta de pruebas de diagnóstico pero la proporción de fallecimientos por casos confirmados en el país es la más alta de América Latina, lo que sugiere que no está haciendo lo suficiente para identificar casos.

Si bien México tiene menos casos confirmados per cápita que otros países de la región que se encuentran en la misma etapa de la epidemia, su proporción de muertes por población crece a un ritmo similar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió enviar al país otros 1.000 respiradores para finales de mes, dijo López Obrador en su cuenta de Twitter el viernes.

Los hospitales en la Ciudad de México tienen intubados a 468 pacientes, según informó el periódico. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el centro principal para el tratamiento de Covid-19, tiene 70, un récord. Sheinbaum ha instado a los mexicanos a quedarse en sus hogares.

