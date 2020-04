El lunes la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos (ALA por sus siglas en inglés) publicó su lista anual de los libros “más objetados” por padres de familia y otros miembros de la comunidad. Los primeros dos puestos eran para “George” (“George: Simplemente sé tú mismo”) de Alex Gino y “Beyond Magenta: Transgender Teens Speak Out” de Susan Kuklin, ambas mencionadas por su contenido transgénero. El tercer puesto era para el popular “Last Week Tonight With John Oliver Presents a Day in the Life of Marlon Bundo”, una parodia gay de "A Day in the Life of Marlon Bundo”, escrito por la esposa de Pence, Karen, y su hija Charlotte.