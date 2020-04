(Bloomberg) -- Los bonos ecuatorianos se recuperaron luego de que los inversionistas otorgaran al país más tiempo para negociar un acuerdo de reestructuración, reduciendo así el riesgo de un caótico incumplimiento.

Los bonos con vencimiento en 2028 están en su mejor día en más de dos semanas dado que los tenedores dieron al Gobierno cuatro meses adicionales para pagar intereses sobre US$18.000 millones de deuda externa. La nación está lidiando con uno de los brotes más intensos de Covid-19 en Suramérica, así como con una caída en el precio del petróleo, su mayor exportación.

Una abrumadora mayoría de los bonistas accedió el viernes a la solicitud del país de suspender los pagos de cupones hasta mediados de agosto, lo que podría ahorrar casi US$1.350 millones este año, según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.

Los bonistas expresan que confían en que Ecuador alcanzará un acuerdo con sus acreedores, dijo Ramiro Crespo, presidente del banco de inversiones Analytica en Quito. Además, Ecuador está agregando 50 centavos por cada US$1.000 que adeuda, según los términos del acuerdo del viernes.

La demora le da a Ecuador más tiempo para elaborar un plan de reestructuración de la deuda y libera fondos para hacer frente a la epidemia de coronavirus que ha devastado el centro comercial de Guayaquil. Es probable que las reformas, incluidos algunos aumentos tributarios y nuevas normas de finanzas públicas, se aprueben con o sin aprobación legislativa después de que funcionarios del Gobierno advirtieron que el Congreso podría disolverse legalmente si obstruye la legislación de emergencia, dijo Crespo.

El mayor temor de los legisladores es perder su escaño, lo que les obliga a patear la pelota, dijo.

Ha habido al menos 507 muertes por Covid-19 en Ecuador, más que en cualquier otra nación suramericana aparte de Brasil. Las autoridades han advertido que el número real podría ser mucho mayor. Para empeorar las cosas, un contrato petrolero cayó a territorio negativo por primera vez el lunes, mientras que un deslizamiento de tierra a principios de este mes dañó dos de los oleoductos de la nación.

Esto deja a Ecuador en una posición “precaria”, dijo Guido Chamorro, codirector de deuda en divisas de mercados emergentes en Pictet Asset Management en Londres. Según los índices de JPMorgan, la prima de riesgo que exigen los inversionistas para mantener los bonos del país sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. ha alcanzado los 5.095 puntos básicos.

Nota Original:Ecuador Bonds Rally After Government Avoids Imminent Default (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.