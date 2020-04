(Bloomberg) -- Crudo WTI se desploma por debajo de USD12 el barril, su mayor descenso intradía desde por lo menos 1982 ante el temor de que el mundo se está quedando rápidamente sin espacio para almacenamiento. Futuros S&P y bolsas europeas operan a la baja a medida que inversionistas evalúan la última evidencia sobre la propagación del coronavirus, la caída del crudo y la temporada de resultados corporativos. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años bajan, índice Bloomberg Dollar avanza y monedas EM estables.

En Colombia, esta semana los inversionistas estarán pendientes del anuncio del presidente Duque sobre las medidas que se tomarán después del 27 de abril cuando concluya la cuarentena nacional. Adicionalmente, el DANE publica el martes los datos de balanza comercial de febrero y el miércoles Fedesarrollo dará a conocer los índices de confianza industrial y minorista.

COFX finalizó el viernes en 3.937,25, completando una semana de depreciación.

El Fondo Monetario Internacional dijo que con las interrupciones a la actividad económica asociadas con la pandemia de Covid-19 y dados los bajos precios del petróleo, se proyecta que el PIB real se contraiga un 2,4%, la primera recesión en Colombia desde 1999.

BanRep realiza subastas para la compra de bonos corporativos y para la venta de dólares a través de contratos NDF y FX swaps. Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

La propuesta de Argentina por más USD40.000 millones en alivio de su deuda recibió un rechazo de inversionistas, quienes dijeron que los términos eran demasiado fáciles para la nación que se ha acostumbrado a incumplir El plan para reestructurar USD66.000 millones de bonos extranjeros en notas sin pagos hasta 2023 y un fuerte recorte en las tasas de interés no es lo suficientemente atractivo como para atraer mucha participación, según analistas incluyendo SMBC Nikko, INTL FCStone Argentina, Portfolio Personal Inversiones y TPCG

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro intensificó su campaña para la reapertura de la economía mientras asistía a una protesta del domingo contra las medidas restrictivas impuestas por los gobernadores estatales para frenar la propagación del coronavirus La manifestación en Brasilia, similares a otras que tienen lugar en varias ciudades brasileñas, fue organizada por sus partidarios más radicales, algunos de los cuales exigieron una intervención militar en el Congreso y la Corte Suprema, instituciones que se han alineado principalmente con los gobernadores



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: Subastas BanRep: 8:30am: Subasta compra de bonos corporativos por precio discriminatorio 10:45am: Operaciones forward NDF 30 días USD286,6m 12:15pm: FX swaps (60 días) USD400m

Esta semana: Abril 21: Balanza comercial Abril 22: Confianza minorista, confianza industrial

Internacional: No se publican datos macro relevantes en EE.UU. hasta abril 21

Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos hasta abril 22

Agendas relevantes Suramérica EE.UU. México Brasil Europa



NOTICIAS:

FMI ve PIB de Colombia 2020 contrayéndose 2,4%

Construcción podría ser siguiente sector en reiniciar: Portafolio

COMENTARIO

Casa de Bolsa estima que la apreciación reciente del peso estaría apoyada en las monetizaciones que el Tesoro Nacional está realizando para alimentar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FAE) La apreciación que se dio a finales del mes anterior pudo estar explicada por esas monetizaciones en medio de bajos volúmenes de negociación, analistas liderados por Juan David Ballén escriben en informe Teniendo en cuenta que el total de los recursos que se necesitan del FAE es cercano a los USD3.100 millones, quedarían por monetizar USD2.989 millones, parte de la cual se estaría dando en el mes de abril



