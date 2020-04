(Bloomberg) -- Facebook Inc. dijo que tomará drásticas medidas contra publicaciones que alienten a las personas a romper las normativas de distanciamiento social para protestar por las cuarentenas impuestas, al tiempo que permitirá información sobre reuniones que se apeguen a las pautas del Gobierno local.

El director ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, dijo en una entrevista en Good Morning America de ABC que si alguien dice que el distanciamiento social es ineficaz, “lo calificamos como información falsa peligrosa y lo eliminamos. Al mismo tiempo, es importante que las personas puedan debatir políticas, básicamente puedan dar sus opiniones sobre diferentes cosas, por lo que hay una línea al respecto”, dijo. “Más que el discurso político normal, creo que muchas cosas falsas que la gente dice en torno a una emergencia de salud como esta pueden calificarse como información errónea peligrosa que tiene el riesgo de conducir a un peligro inminente, y por lo tanto, eliminaremos ese contenido”.

Unas horas después de que Zuckerberg hablara, la compañía dio a conocer un comunicado para intentar aclarar su política. “A menos que el gobierno prohíba el evento durante este tiempo, permitimos que se organice en Facebook. Por esta misma razón, los eventos que violen las determinaciones del gobierno sobre el distanciamiento social no están permitidos en Facebook”, dijo un portavoz de la compañía. Facebook explicó que mientras los manifestantes no dijeran que planean desafiar las reglas de distanciamiento social estipuladas por el gobierno, podrían promover sus protestas en la red social.

La compañía se encuentra en una situación difícil en lo que respecta a grupos marginales de manifestantes en contra del confinamiento, que atrajeron la atención de los medios este fin de semana. Por un lado, ha dicho que eliminaría información falsa peligrosa sobre el coronavirus; por ejemplo, retira publicaciones falsas que recomiendan la lejía como cura milagrosa; por otro lado, Facebook corre el riesgo de impedir protestas conservadoras si elimina publicaciones que las promocionan.

A medida que se extienden las cuarentenas, las protestas podrían continuar causando situaciones incómodas para las empresas de redes sociales, especialmente si obtienen un apoyo político más amplio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el viernes una serie de mensajes en Twitter Inc. exhortando a las personas a “liberar” a varios estados que están bajo órdenes de cuarentena, en clara referencia a las protestas. Twitter dijo que los mensajes no violaron sus políticas de contenido. La compañía señala que los mensajes de protesta se permiten siempre que no infrinjan las leyes locales.

