(Bloomberg) -- Es probable que las divisiones financieras de General Motors Co. y Ford Motor Co. enfrenten pérdidas multimillonarias relacionadas con la dramática caída en los precios de los vehículos usados, dijeron analistas de JPMorgan Chase & Co.

Los precios están cayendo más rápido y más de lo que JPMorgan esperaba, escribió en un informe Ryan Brinkman, analista principal, citando datos de mitad de mes del índice Manheim. El índice de valor de vehículos usados de Manheim cayó 11,8% en los primeros 15 días de abril, retroceso que fácilmente puede establecer un nuevo récord si se mantiene durante todo el mes.

“Probablemente, los verdaderamente afectados por esta situación sean las filiales financieras cautivas de fabricantes de automóviles como GM y Ford, y las compañías de alquiler de automóviles”, escribió Brinkman. Si los precios terminan el segundo trimestre un 10% por debajo de lo previsto, Brinkman estima que las pérdidas podrían llegar a un total de US$3.000 millones en GM Financial y de US$2.800millones en Ford Credit.

Las acciones de GM cayeron hasta 4,6%, mientras que las de Ford bajaron hasta 4,1%. Las acciones han disminuido alrededor de 40% y 46% este año, respectivamente.

Es probable que los precios de los vehículos estén bajo una presión significativa en los próximos meses, al tiempo que empresas de alquiler de automóviles, como Hertz Global Holdings Inc. y Avis Budget Group Inc. venden muchos más vehículos de lo habitual para ajustarse a una menor demanda y aumentar el capital, sostuvo Brinkman. Las acciones de Hertz cayeron hasta 8,2%, mientras que las de Avis bajaron hasta 6,3%.

