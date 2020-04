(Bloomberg) -- Están emergiendo señales de que la pandemia mundial pierde fuerza en algunos núcleos importantes, con una desaceleración de los fallecimientos desde España hasta Nueva York.

Los casos de Alemania registraron el menor aumento este mes, y el país ha decidido permitir la reapertura de comercios más pequeños. Nueva Zelanda dijo que relajaría las medidas de aislamiento en una semana. La Organización Mundial de la Salud dijo que una reducción de las restricciones sociales no significa el final de la epidemia.

Un alto cargo del laboratorio de Wuhan negó cualquier responsabilidad en la propagación del nuevo virus, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de que China causó deliberadamente la pandemia. China prometió más estímulo, mientras que EE.UU. dijo que está cerca de llegar a un acuerdo sobre ayuda adicional para pequeñas empresas.

Avances importantes

Seguimiento de virus: casos superan los 2,4 millones; muertes ascienden a 165.000

Expertos en salud cuestionan objetivos de prueba de EE.UU.

Trump dice que acuerdo de ayuda por nuevo virus está cerca

China promete más estímulo y los bancos reducen las tasas de interés

Trump intensifica la guerra cultural a medida que la respuesta al virus afecta la campaña electoral

Suecia dice que polémica estrategia de virus está mostrando ser efectiva

Laboratorio de Wuhan niega vínculo con origen del brote (2:18 pm HK)

Un alto cargo del laboratorio de Wuhan ha negado cualquier papel en la propagación del nuevo coronavirus, en la respuesta de más alto nivel de una instalación en el centro de meses de especulación sobre cómo la enfermedad animal, previamente desconocida, dio el salto a los humanos.

Yuan Zhiming, jefe del Partido Comunista del Instituto de Virología de Wuhan, respondió a quienes difundían teorías de que el virus había salido de las instalaciones y había causado el brote en la ciudad central de China. “No hay absolutamente ninguna manera de que el virus se haya originado en nuestro instituto”, dijo Yuan en una entrevista el sábado con la red estatal de televisión China Global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a avivar las especulaciones sobre los orígenes del virus en una conferencia de prensa el sábado, en la que dijo que China debería enfrentar consecuencias si fuera “conscientemente responsable” de la pandemia.

Casos en Alemania registran menor aumento desde marzo (1:44 pm HK)

El número de casos de coronavirus en Alemania registró el menor incremento este mes a medida que el país avanza con una relajación cautelosa de las restricciones a la vida pública.

Hubo 2.018 nuevas infecciones en las 24 horas hasta el lunes por la mañana, con un total de 145.742, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La cifra de fallecidos aumentó en 104, el nivel más bajo desde el 1 de abril, a 4.642.

Esta semana, Alemania comenzará a relajar algunas restricciones en la vida cotidiana, aunque mantendrá la mayoría de las medidas diseñadas para limitar la propagación de la enfermedad hasta el próximo mes. Las tiendas más pequeñas pueden reanudar los negocios regulares, y las escuelas reabrirán gradualmente.

India prohíbe vuelos indefinidamente (12:36 pm HK)

India ha instruido a las aerolíneas que no vendan billetes a menos que se les notifique de lo contrario, despojándolas de una fuente clave de liquidez mientras el primer ministro, Narendra Modi, toma medidas más audaces para contener la crisis de coronavirus.

La medida, que se aplica a las aerolíneas locales y extranjeras, es otro golpe para las aerolíneas con problemas de efectivo en uno de los mercados de más rápido crecimiento del mundo, ya que utilizan los fondos de las ventas anticipadas de billetes para cubrir los gastos diarios.

Nueva Zelanda aliviará medidas de aislamiento (12:19 pm HK)

Nueva Zelanda relajará en parte las medidas de restricciones a partir de la próxima semana ya que la disminución en los nuevos casos de coronavirus indica que su estrategia de eliminación está funcionando.

“Al responder temprano y con contundencia para erradicar el virus, junto con el esfuerzo de 5 millones de neozelandeses para romper la cadena de transmisión, hemos ayudado a frenar la explosión incontrolada de Covid-19 en Nueva Zelanda”, dijo la primera ministra, Jacinda Ardern.

La retirada de algunas de las restricciones más duras permitirá que partes de la economía se reinicien, y puede duplicar el número de neozelandeses que vuelven al trabajo a aproximadamente un millón, de los 500.000 que actualmente realizan trabajos esenciales.

China promete más estímulo (11:36 am HK)

Los bancos chinos redujeron los costes de endeudamiento y el Gobierno ha prometido vender bonos por 1 billón de yuanes (US$141.300 millones) para pagar el gasto de estímulo después de que la economía registrara su primera contracción en décadas debido al brote de coronavirus.

Los principales líderes de China dijeron la semana pasada que la nación enfrenta dificultades económicas “sin precedentes” y señalaron que se estaba preparando un mayor estímulo. La reunión se celebró el mismo día en que China anunció que la economía se contrajo 6,8% en el primer trimestre y las perspectivas del país también son débiles.

Alemania pide explicaciones a Amazon tras quejas: Die Welt (11:08 am HK)

La autoridad de competencia de Alemania ha pedido a Amazon.com Inc. que explique cómo aborda la escasez de oferta y decide qué entregas tienen prioridad durante la crisis del coronavirus, informó el periódico Die Welt, citando al jefe de la institución.

“Actualmente estamos recibiendo más quejas de los minoristas debido a la crisis de la corona”, dijo el presidente de Bundeskartellamt, Andreas Mundt. “Continuamos observando el comportamiento de la compañía muy de cerca”.

Alcalde de Los Ángeles prevé peor impacto que 2008 (10:52 am HK)

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que las consecuencias económicas de la pandemia son mucho peores que las de la crisis financiera de 2008-2009. Casi 300.000 residentes están desempleados, superando la tasa de desempleo del 13% en el punto álgido de la gran recesión, dijo Garcetti, citando cifras preliminares. Esa cifra seguirá aumentando, señaló. Una encuesta realizada por la Universidad Loyola Marymount dijo que la mitad de los residentes de la ciudad han perdido sus empleos o se han reducido sus horas como resultado de la crisis.

Infecciones en Corea del Sur aumentan a las 13 (9:30 am HK)

Corea del Sur informó de 13 nuevos casos de coronavirus, después de marcar un mínimo de dos meses de solo ocho infecciones adicionales el domingo. El número total de casos en Corea del Sur es de 10.674, según el sitio web del Ministerio de Salud. El número de muertes aumentó en dos a 236.

Corea del Sur fue uno de los primeros países importantes que ha registrado una fuerte caída en casos después de ser golpeado por el virus, lo que podría ayudarlo a recuperarse más rápido. El Gobierno mantendrá las medidas de distanciamiento social hasta el 5 de mayo para evitar un nuevo repunte.

Reino Unido Johnson defiende gestión de crisis (7:29 am HK)

El Gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido defendió enérgicamente su gestión de la crisis de coronavirus, y los ministros dijeron que no había una perspectiva inminente de levantar el cierre del país.

Después de un informe en el Financial Times que criticaba la adquisición de respiradores, e informaciones del Sunday Times que sugería que Johnson no tomó en serio el virus en sus primeras etapas, el Gobierno publicó dos refutaciones separadas, una de 2.900 palabras y la otra de 2.100 palabras.

“Este artículo contiene una serie de falsedades y errores y tergiversa activamente la enorme cantidad de trabajo que se estaba realizando en el Gobierno”, comenzó la respuesta al Sunday Times.

