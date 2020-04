(Bloomberg) -- Citigroup Inc. dejará de prestar servicios financieros a las empresas mineras de carbón térmico en los próximos 10 años para ayudar a acelerar el alejamiento de la economía de los combustibles fósiles.

Para 2025, el banco no proporcionará servicios de suscripción y asesoramiento a la industria y reducirá su exposición crediticia a la mitad, dijo Citigroup el lunes en un comunicado. Planea eliminar su exposición por completo para 2030.

“Citi reconoce que las emisiones de los sectores de combustibles fósiles en particular deben reducirse drásticamente en la próxima década”, dijo la compañía en el comunicado. “El alejamiento de los combustibles fósiles en la búsqueda de fuentes renovables y otras fuentes de energía baja en carbono tendrá un efecto significativo en los clientes en la generación de energía a carbón, la minería del carbón y ciertos segmentos del sector energético”.

El banco ha manifestado abiertamente sus esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático. El año pasado, alcanzó una meta cuatro años antes de lo previsto para financiar US$100.000 millones en actividades que aborden el problema.

Citigroup actualizó su marco de políticas ambientales y sociales el viernes para incluir los nuevos objetivos, así como el compromiso de rechazar el financiamiento para la exploración y la producción de petróleo y gas en el Ártico. La compañía dijo que no ha proporcionado dicha financiación en el pasado.

“Durante años, hemos estado hablando sobre la necesidad de mantener las plataformas de perforación fuera de nuestras tierras sagradas en el Refugio del Ártico, y es sorprendente que un número creciente de bancos importantes estén escuchando”, asegura Bernadette Demientieff, directora ejecutiva de Gwich’in Steering Committee, un grupo formado para combatir las propuestas de perforación petrolera en la región.

Citigroup dijo que también dejaría de proporcionar servicios financieros relacionados con proyectos para minas de carbón y plantas de energía a carbón. La empresa había hecho previamente excepciones para proyectos en países pobres en energía.

