(Bloomberg) -- Nadie quiere petróleo en estos momentos; los políticos se acercan a otro acuerdo de estímulo, y seguimos con la temporada de resultados. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Crudo en mínimos

El petróleo volvía a caer, al nivel más bajo desde 1999, y el West Texas Intermediate para entrega en mayo descendía por debajo de US$14 el barril esta mañana. Si bien gran parte de la caída se debe a que el contrato expira mañana, lo que aumenta la volatilidad, los problemas de fundamento a los que se enfrenta el mercado del crudo pueden verse en todas partes. Los productores de Texas están recibiendo US$2 por barril en este momento, ya que el rápido agotamiento del almacenamiento se está convirtiendo en un problema importante para los compradores en un mundo donde la demanda ha desaparecido rápidamente. El WTI para entrega en junio cotizaba cerca de US$23 por barril y un contrato Brent similar a US$27.

Más estímulo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijeron que ambas partes están cerca de un acuerdo para obtener más fondos para el programa de ayuda a pequeñas empresas. El paquete propuesto, que podría alcanzar los US$500.000 millones, también tendría dinero para pruebas de coronavirus y ayuda a hospitales. Se espera que el Congreso pueda aprobar las medidas antes del fin de semana. La perspectiva sobre la pandemia de coronavirus sigue siendo mixta. Los casos siguen cayendo en algunos países, mientras que otros han registrado un salto. En EE.UU., el nivel de pruebas necesarias para reabrir la economía se ha convertido en un punto clave de desacuerdo entre expertos y la Casa Blanca.

Resultados corporativos

El consejo de un administrador de fondos es que los inversores simplemente ignoren la temporada de resultados actual, ya que habrá poca información de las empresas sobre cómo se recuperará la economía. Jim McDonald, de Northern Trust Corp., dice que es optimista sobre la renta variable estadounidense, ya que cree que los enormes paquetes fiscales de Washington serán suficientes para compensar la destrucción de la demanda por las medidas de aislamiento. La efectividad de ese estímulo será fundamental para su hipótesis. Goldman Sachs Group Inc. pronostica que las compañías que cotizan en el S&P 500 recortarán su gasto en un 33% este año. International Business Machines Corp., Halliburton Co. y Equifax Inc. se encuentran entre las que informan resultados hoy.

Mercados mixtos

La renta variable mundial ha comenzado la semana un poco aletargada, y el colapso de los precios del petróleo pesa sobre la confianza de los inversores. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,7%, mientras que el Topix de Japón cerró 0,7% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 arañaba un 0,1% a las 5:50 am, hora de Nueva York, ya que los inversores favorecieron las acciones defensivas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída de más del 1% en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,635% y el oro se mantenía sin cambios.

También hoy...

Es un comienzo de semana tranquilo en el frente de los datos económicos. El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago a las 8:30 am, para el que se espera la cifra más baja desde principios de 2009, es el único dato previsto en EE.UU. esta mañana. El programa de liquidez masiva en dólares de la Reserva Federal continúa con tres operaciones que totalizan US$1,5 billones hoy. Podría darse a conocer más información sobre las pruebas y los planes de la Casa Blanca para reabrir la economía en la rueda de prensa diaria más tarde.

