(Bloomberg) -- Los bonos bolivianos cayeron el lunes cuando un desplome en los precios del petróleo y una rebaja de calificación apagaron cualquier optimismo por la ayuda del Fondo Monetario Internacional.

Las notas externas con vencimiento en 2028 bajaron casi 1 centavo a 80,9 centavos por dólar el lunes, su mayor caída en dos semanas, ya que el petróleo se desplomó a un negativo US$37,68 por barril, algo nunca antes visto. La calificación crediticia de la nación también fue reducida el viernes por S&P Global Ratings, lo que compensó cualquier optimismo por la aprobación de fondos de ayuda del FMI.

“La rebaja refleja un deterioro en el perfil externo de Bolivia, ya que sus grandes déficit sostenidos de cuenta corriente han erosionado sus grandes amortiguadores externos”, escribieron los analistas Carolina Caballero y Manuel Orozco en un comunicado. “El reciente shock mundial del precio del petróleo exacerbará aún más esta dinámica externa negativa”.

Las exportaciones de gas natural, que están vinculadas a los precios del petróleo, representan alrededor del 30% de las exportaciones de Bolivia, según los analistas. S&P espera que los precios más bajos de la energía empujen el déficit del gobierno a más de 8% del PIB en 2020, en comparación con 6,9% en 2019.

S&P rebajó la calificación crediticia de Bolivia de BB- a B+, a la par con la de Costa Rica, Jordania y Senegal. Aún así, los analistas dicen que su perspectiva era estable y esperaban que “el impacto en la economía de las medidas de contención dentro de Bolivia y sus socios comerciales disminuya en el transcurso de 2020 y sea seguido por un retorno hacia la tendencia de crecimiento”.

Los bonos del país, que se cotizaban por encima de los 100 centavos en diciembre, habían subido en siete de las últimas ocho sesiones. El viernes, el FMI aprobó una solicitud de ayuda financiera de emergencia de Bolivia por aproximadamente US$327 millones bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido para apoyar gastos médicos y medidas de ayuda.

Pero incluso el FMI admitió que la financiación puede no ser suficiente. Se necesitará apoyo adicional de otros socios para el desarrollo, según el FMI.

“La pandemia de COVID-19 tendrá un impacto severo en Bolivia”, dijo el director gerente adjunto del FMI, Mitsuhiro Furusawa, en un comunicado en el sitio web del banco con sede en Washington. “El costo económico será sustancial, ya que la combinación de precios mundiales de energía más bajos, cuarentenas nacionales y una interrupción repentina en las entradas de capital conduce a reducciones bruscas en las exportaciones, la producción y los ingresos fiscales”.

Los problemas de Bolivia no terminan ahí. Su elección presidencial se pospuso, dejando una administración provisional en el poder después de las controvertidas elecciones de octubre y las protestas masivas que siguieron.

Nota Original:Bolivian Bonds Slide on Oil Plunge After Friday’s Downgrade (1)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.