(Bloomberg) -- La economía española podría contraerse este año más de un 12% en el peor de los casos previsto por el banco central del país, las primeras cifras oficiales que ilustran el posible impacto de la pandemia de coronavirus en la cuarta mayor economía de la Unión Europea.

El choque económico podría disparar la tasa de desempleo a 21,7% este año, borrando el avance logrado tras la recesión mundial de 2008 y la posterior crisis de deuda europea. La tasa de desempleo en España, de casi un 14%, ya es una de las más altas del mundo desarrollado.

Debido a la excesiva dependencia de los empresarios españoles de contratos precarios y temporales para los trabajadores y una economía que depende en gran medida del turismo, el mercado laboral español es particularmente vulnerable al impacto de la pandemia. Las solicitudes por desempleo de marzo registraron un aumento histórico, en consonancia con el daño que la enfermedad está infligiendo en los mercados laborales de todo el mundo.

El banco central de España dice que la economía podría contraerse entre un 6,8% y un 12,4% este año, un rango que se basa en el tiempo que se mantienen las medidas de confinamiento y la tasa de supervivencia de las empresas.

La mayoría de los españoles llevan en confinamiento domiciliario desde mediados de marzo y, en el supuesto principal del Banco de España, el Gobierno ampliará esas medidas a un total de ocho semanas hasta mediados de mayo. El presidente, Pedro Sánchez, ha dicho este fin de semana que planeaba mantener el confinamiento para la mayor parte de la población hasta al menos el 9 de mayo. El caso base del banco central se basa en el supuesto de que algunas empresas españolas se declararán insolventes debido a la falta de liquidez.

Utilizando estos dos supuestos como base, el Banco de España prevé una contracción del 9,5% este año. El banco dijo en un informe publicado el lunes que la economía probablemente ya se contrajo un 4,7% en el primer trimestre.

Cuando el Gobierno levante las medidas confinamiento y los españoles puedan volver a trabajar, la economía comenzará a recuperarse. El Banco de España pronostica un repunte del PIB en 2021 de entre 5,5% y 8,5%. Sin embargo, esa recuperación no será suficiente para compensar la contracción prevista para este año.Al igual que otros países europeos, España se ha comprometido a gastar miles de millones de euros para garantizar que las empresas del país sobrevivan a la parálisis económico y también para apoyar a los millones de españoles que han sufrido un despido temporal o permanente.

Se espera que ese gasto eleve el ya notable déficit presupuestario de España a entre 7% y 11% del producto interno bruto. La relación deuda/PIB del país podría aumentar hasta un 120% este año frente al 95,5% en 2019, dijo el Banco de España.

