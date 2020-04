(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cayeron desde un máximo de seis semanas, con inversionistas al límite por futuros del petróleo que cayeron a niveles sin precedentes y una avalancha de ganancias corporativas disponibles.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Nota Original:U.S. Stocks Decline; Oil Futures Fall Below Zero: Markets Wrap

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.