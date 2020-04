(Bloomberg) -- Alibaba Group Holding Ltd. invertirá 200.000 millones de yuanes (US$28.000 millones) en infraestructura de la nube durante los próximos tres años, una importante iniciativa para ampliar uno de sus negocios de más rápido crecimiento en más países.

Esa gran inversión -equivalente a aproximadamente la mitad de los ingresos que generó toda la compañía en el año fiscal 2019- subraya la importancia de una división con la que Alibaba quiere liderar su expansión internacional. El gigante chino del comercio electrónico ahora quiere construir más centros de datos para complementar una red existente que cubre 21 regiones a nivel mundial y respaldar el desarrollo de tecnologías en áreas tales como chips de inferencia de IA, dijo en un comunicado.

La computación en la nube se ha convertido en una de las iniciativas de más rápido crecimiento de Alibaba más allá de la esfera tradicional del comercio electrónico. Los ingresos de la división aumentaron un 62% a 10.700 millones de yuanes en el trimestre que finalizó en diciembre conforme Alibaba desgasta el liderazgo mundial de Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. en el negocio de computación digital como servicio. Ahora se considera a la compañía china como uno de los principales actores en la nube de Asia, aunque Tencent Holdings Ltd. y Baidu Inc. están aumentando la competencia en el país y en el exterior.

“El objetivo clave en el medio plazo es ganar escala, en clientes, infraestructura y ofertas de productos”, dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Vey-Sern Ling, de la división de la nube. “La rentabilidad no es un enfoque a corto plazo. La cantidad que están gastando durante tres años debería ser casi equivalente a los ingresos que generan, manteniendo el segmento en un nivel cercano al punto de equilibrio como lo ha estado en los últimos trimestres”.

Al igual que Amazon, el servicio en la nube de Alibaba surgió de la potencia computacional necesaria para gestionar millones de transacciones de compras en línea. Pero a diferencia de la compañía estadounidense, Alibaba disfruta de ventaja en un vasto mercado interno donde la informática basada en la web todavía es novedosa para muchas empresas. Su incursión en la nube, donde se proporciona software y servicios a los clientes a través de parques de servidores del tamaño de campos de fútbol, podría contribuir a proteger a Alibaba del impacto de los trastornos del consumo interno en sus actividades principales.

