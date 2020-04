(Bloomberg) -- Los paneles solares de Alemania produjeron cantidades récord de electricidad, exacerbando las fuerzas del mercado que ya estaban afectando la rentabilidad de las plantas de carbón restantes del país.Los cielos despejados sobre Europa central ayudaron a las plantas fotovoltaicas a producir 32.227 megavatios el lunes, batiendo el récord anterior del 23 de marzo. Se espera que las condiciones brillantes continúen esta semana, según el servicio meteorológico federal DWD de Alemania.

“Casi no hay ni una nube sobre Alemania”, asegura Andreas Friedrich, portavoz de la DWD, por teléfono. “Y un sistema de alta presión sobre Escandinavia mantendrá estas condiciones en su lugar hasta al menos el viernes”.

Las energías renovables están reduciendo cada vez más la cuota de mercado del carbón, el combustible sobre el que se construyó la riqueza y la destreza industrial de Alemania. El gobierno pronostica que la energía verde constituirá aproximadamente el 80% de la combinación de electricidad para 2038, en comparación con poco más de 40% en 2019.

El gobierno ha acordado con los operadores de plantas de carbón liderados por RWE AG y LEAG reducir gradualmente las centrales eléctricas alimentadas por el combustible para 2038. Algunas de esas instalaciones pueden cerrar antes de lo esperado, ya que la caída de los costos de la energía solar y los precios firmes de los derechos de contaminación por carbono hacen que la energía del carbón sea cada vez menos rentable.

Las condiciones soleadas significaron que la energía solar generó hasta el 40% de la energía de Alemania el lunes, en comparación con el 22% producido por el carbón y la energía nuclear, según Agora Energiewende. La energía solar, eólica y otras energías renovables representaron el 78% de la producción de electricidad de Alemania.

“Cada año hay más energía solar instalada, por lo que el récord se rompe casi cada primavera”, asegura la analista de BloombergNEF Jenny Chase sobre el aumento de la energía solar, y agregó que menos vuelos y una menor contaminación del aire debido a los confinamientos por el coronavirus pueden haber elevado la oferta proveniente de la energía solar.Los confinamientos por el coronavirus están acelerando las tendencias del mercado que significan la muerte del combustible fósil más sucio. Una menor actividad ha reducido la demanda de electricidad, justo cuando el clima más soleado y ventoso de la primavera aumenta la producción de energías renovables, que tienen prioridad sobre los combustibles fósiles para alimentar la red.Eso dio como resultado más horas en que los precios de la electricidad se vuelven negativos, es decir que a los consumidores se les paga esencialmente para quitar el exceso de energía de la red. El fenómeno generalmente se observa cuando las vacaciones o los fines de semana coinciden con un clima excepcionalmente soleado o ventoso. Los incidentes de precios negativos están aumentando, con 773 precios negativos registrados para contratos de 15 minutos en los primeros tres meses del año, un aumento de 78% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Epex Spot.

Las fuentes verdes de energía como la solar y la eólica se utilizan para satisfacer la demanda de electricidad antes de una producción más costosa como el carbón y el lignito.“El carbón parece mucho el perdedor del mercado energético”, dijo por teléfono la semana pasada Carlos Pérez Linkenheil, analista sénior de Energy Brainpool en Berlín.

Nota Original:Smog-Free Skies Allow Germany to Break Record for Solar Power

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.