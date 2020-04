(Bloomberg) -- La oferta reestructuración deuda de Argentina está “muy por debajo de las expectativas” y pone una parte desproporcionada de los esfuerzos de reperfilación del país sobre los hombros de los bonistas internacionales, indicó el Comité de Acreedores de Argentina en un comunicado.

NOTA: 17 de abril, Oferta de deuda argentina retrasa mayoría de capital hasta próxima década

El grupo incluye a AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore, BlackRock, BlueBay, Fidelity, T. Rowe Price, Western Asset Management y Wellington Management El grupo de acreedores señala que posee colectivamente más de 25% de los bonos de Argentina emitidos a partir de 2016 y más de 15% de los bonos de canje del país

Apoyan un plan que difiere los vencimientos a corto plazo y proporciona más de US$40.000 millones de alivio de flujo de efectivo en los próximos años

El comité confía en que se podrá lograr una solución constructiva y pragmática a los problemas actuales de la deuda del país

NOTA: 12 de febrero, BlackRock, Fidelity organizan grupo por deuda argentina

Nota Original:Argentina Ad Hoc Creditor Group Says Debt Proposals ‘Fall Short’

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.