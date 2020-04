“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena y creo que cometió un error, como cometemos errores todos”, planteó López Obrador en un video mensaje. “Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad de expresión, pero quiero aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, él es una autoridad, él nos representa... a mí me representa y yo me siento representado por él, yo y mi familia, considero que todos los mexicanos debemos hacer caso a los especialistas”.