SHOTLIST RÍO DE JANEIRO, BRASIL18 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de voluntarios desinfectando la favela Morro de Babilonia2. Plano general de voluntarios desinfectando la favela Morro de Babilonia3. Plano medio de voluntarios desinfectando la favela Morro de Babilonia4. Plano medio de voluntarios desinfectando la favela Morro de Babilonia 5. SOUNDBITE 1 - Tiago Firmino de Oliveira, guía turístico (hombre, 39 años, portugués, 11 seg.): "A gente nao tem apoio nenhum do governo, de nenhum empresa, a gente esta fazendo com conta propria, pedindo doaçoes dos amigos e colabradores para gente continua com essa ideia." 6. de los voluntarios se preparan para desinfectar7. Plano medio de un voluntario poniéndose guantes y máscara 8. SOUNDBITE 2 - Tiago Firmino de Oliveira, guía turístico (hombre, 39 años, portugués, 10 seg.): "Estamos usando todo conforme a la ley, guantes, botas, mascarillas y tenemos que avanzar. La favela no tiene porqué esperar al gobierno porque el gobierno va a esperar a que mucha gente muera en las favelas para después comenzar a actuar. Entonces comenzamos con medidas preventivas." "Estamos usando tudo conforme a lei, luva, bota, mascara e a gente tem que avançar. A favela nao precisa de esperar o governo porque o governo va esperar morrer muita gente nas favelas para depois começar agir. Entao a gente vai começar antes fazer o preventivo." 9. Paneo de izquierda a derecha de voluntarios desinfectando la favela Morro de Babilonia10. Plano medio de voluntarios desinfectando la favela Morro de Babilonia