Respuesta: "Como en cualquier mercado, si hay una deflación, se reflejará sobre todo en el nivel más bajo de la escala, o en el medio. El mercado que va a sufrir más es por ejemplo un jugador de 26/28 años que es muy bueno, pero que no es un 'crack'. El equipo que busque ese tipo de jugadores podrá elegir entre 30 o 40 perfiles, así que como la oferta es importante, la demanda tendrá la posibilidad de hacer bajar los precios. Pero es imposible determinar esa deflación por anticipado. Y creo que los precios de los mejores jugadores no deberían bajar ya que los clubes ricos pelearán por hacerse con esas joyas. La parte alta del mercado, con precios superiores a los 60-70 millones de euros, no se moverá mucho porque no hay muchos jugadores que lo componen. Pero no creo que haya un megafichaje de 130 o 150 millones de euros este verano, aunque podría haber sorpresas".