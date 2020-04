SHOTLIST 1. Videografía mostrando el balance de muertos en Europa por Covid-19 PARÍS, FRANCIA18 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano panorámico del Canal Saint-Martin en Paris3. Plano general del Canal Saint-Martin en Paris4. Plano medio de personas haciendo ejercicio junto al Canal Saint-Martin in Paris5. Plano general del Canal Saint-Martin en Paris LONDRES, REINO UNIDO18 DE ABRIL DE 2020FUENTE: UK POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 6. Zoom out del inicio de la conferencia de prensa diaria del gobierno británico sobre el nuevo coronavirus 7. SOUNDBITE 1 - Robert Jenrick, ministro encargado de las Comunidades de Reino Unido (hombre, inglés, 23 seg.): "Con respecto al primer ministro, como saben se está recuperando en Chequers su casa de campo. Está siguiendo las recomendaciones del médico, ha tenido algo de contacto con sus ministros pero más que nada con su oficina privada aquí en Downing Street. Todos le deseamos lo mejor y esperamos que se tome el tiempo para recuperarse lo más rápido que pueda." "As regards the PM as you know he is resting and recuperating at Chequers. He is taking his doctor's advice. He has had some contact with ministers but mostly with his private office here at Downing Street and that's absolutely right. We all wish him well and hope that he takes the time to get better as quickly as he possibly can. " BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA18 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Paneo de arriba hacia abajo de la Rambla9. Plano general de una persona con mascarilla caminando en La Rambla10. Plano medio de una persona con mascarilla caminando en La Rambla ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: URGENTE ¥ Más de 100.000 muertos en Europa por coronavirusParís, 18 Abr 2020 (AFP) - La pandemia del nuevo coronavirus ha matado a más de 100.000 personas en Europa, casi las dos terceras partes de las muertes vinculadas a la COVID-19 en el mundo, según un balance realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales este sábado a as 18h00 GMT. Con un total de 100.501 muertos (de 1.136.672 de contagiados), Europa es el continente más castigado por la pandemia, que ha causado 157.163 fallecimientos en el planeta. Italia (23.227) y España (20.043) son los países más golpeados de Europa, seguidos por Francia (19.323) y el Reino Unido (15.464).En el mundo, se han registrado al menos 2.281.334 casos de COVID-19, lo que, no obstante, solo refleja una parte del número real de contaminaciones, ya que un gran número de países sólo aplican pruebas a los casos graves.bur-rbj/aud/lpt/jz/mis/pc ------------------------------------------------------------- Balance del nuevo coronavirus el sábado a las 19H00 GMTParís, 18 Abr 2020 (AFP) - El nuevo coronavirus ha provocado al menos 157.539 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por la AFP sobre la base de fuentes oficiales, este sábado a las 19H00 GMT.Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 2.289.500 casos de contagio en 193 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja sin embargo una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 502.600 personas se curaron de la enfermedad.Desde la víspera a las 19H00 GMT se registraron 7.613 nuevas muertes y 85.045 contagios en el mundo.En las últimas 24 horas los países que más fallecidos registraron son Estados Unidos con 3.084 muertos, Reino Unido (888) y Francia (642).La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero, asciende a 37.659. El país registró 716.883 contagios. Las autoridades consideran que 59.984 personas sanaron.Después de Estados Unidos, los países más afectados son Italia con 23.227 muertos y 175.925 casos, España con 20.043 muertos (191.726 casos), Francia con 19.323 muertos (151.793 casos), y Reino Unido con 15.464 muertos (114.217 casos).China continental (sin contar Hong Kong y Macao), donde la epidemia estalló a finales de diciembre, tiene un total de 82.719 personas contagiadas, de las que 4.632 murieron y 77.029 sanaron totalmente. En las últimas 24 horas se han registrado 352 nuevos casos y 0 fallecimientos.El sábado a las 19H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 100.505 fallecidos (1.136.742 contagios), Estados Unidos y Canadá 39.165 (750.063), Asia 6.882 (160.468), Medio Oriente 5.465 (121.378), América Latina y el Caribe 4.384 (92.445), África 1.052 (20.577), y Oceanía 86 (7.835).Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). bur-rbj/jz