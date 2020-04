Matthew McConaughey, Jack Black, Heidi Klum, Jason Segel, Tim Gunn, Matthew Bomer y Jameela Jamil también tuvieron apariciones durante la primera hora de “One World: Together At Home”, un evento de ocho horas dividido en dos formatos: seis horas vía streaming desde las 2 de la tarde de Nueva York (1800 GMT), seguido de un especial de dos horas de TV a partir de las 8 con Lady Gaga, los Rolling Stones, Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift, Oprah Winfrey y Billie Eilish.