NUEVA YORK - Lady Gaga tiene una cura especial por TV para contribuir a la lucha contra el coronavirus y celebrar a los trabajadores de la salud en el frente de la batalla. "One World: Together At Home" se transmite el sábado con la participación de los Rolling Stones, Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish, Oprah Winfrey, Taylor Swift, Elton John, Jennifer López, Alicia Keys, Ellen DeGeneres, Pharrell Williams y otras estrellas. Por Mesfin Fekadu. 400 palabras. AP Fotos.