(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. retiró su guía de resultados 2020 y dijo que amortizará cerca de US$2.000 millones en inversiones dado que la pandemia de coronavirus descompuso el negocio del transporte alternativo.

La compañía, con sede en San Francisco, dijo que la amortización de sus inversiones minoritarias oscilará entre US$1.900 millones y US$2.200 millones. Uber tiene acciones en varios negocios de transporte alternativo y de entrega de alimentos en todo el mundo. La compañía valoró las participaciones en Didi Chuxing de China y Grab del sudeste asiático en un total combinado de US$10.300 millones a fines del año pasado. No identificó qué inversiones eran las granes impulsoras.

Un programa de asistencia financiera creado por la compañía para conductores y repartidores que enfrenten los efectos del virus tendrá un impacto marginal en los ingresos. El resultado será una reducción comprendida entre US$17 millones y US$22 millones en el primer trimestre y entre US$60 millones y US$80 millones en el segundo, dijo Uber.

Las acciones subieron hasta 8,5% en las operaciones extendidas después del comunicado de Uber el jueves. Los inversionistas se venían preparando para mucho peor. La acción cayó en picada a principios de marzo cuando el virus se estaba propagando por EE.UU. y Europa, pero desde entonces ha recuperado algunas de las pérdidas. Uber tranquilizó a muchos accionistas el mes pasado en una llamada con analistas resaltando el colchón de efectivo de al menos US$4.000 millones.

Los viajes han caído hasta 70% en algunas de las ciudades más afectadas, dijo Uber. No obstante, la compañía podría compensar parte de ese déficit con la entrega de alimentos, cuya demanda está en aumento por las medidas de autoaislamiento.

Uber tiene previsto publicar su informe trimestral el 7 de mayo. “Dada la naturaleza evolutiva del Covid-19 y la incertidumbre que ha causado en todas las industrias de todas partes del mundo, es imposible proyectar con precisión el impacto acumulativo de la pandemia en nuestros resultados financieros futuros”, dijo la compañía en un comunicado.

