(Bloomberg) -- La cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a un nuevo adversario: Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.En los últimos días, Tedros ha enviado alrededor del doble de tuits que Trump, al tiempo que ambos líderes luchan por controlar la narrativa sobre la pandemia de coronavirus.

Aún así, es David contra Goliat: Trump tiene 77 millones de seguidores, lo que hace que su cuenta esté entre las 10 más populares en Twitter. Tedros tiene 1 millón, lo que puede ser bueno para un líder de una institución de las Naciones Unidas, aunque lo deja al nivel de los Backstreet Boys o Pamela Anderson.

Mientras la controversia rodea la forma como los líderes manejan la crisis, Twitter se ha convertido en un campo de batalla para justificar sus posiciones y obtener apoyo. Donald Trump comenzó su ataque contra la OMS en un tuit de 49 palabras el 7 de abril.

Después de que esta semana Trump ordenara detener los pagos de EE.UU. a la OMS, Tedros retuiteó mensajes de apoyo de Melinda Gates, el expresidente Jimmy Carter y la comisaria de Asociaciones Internacionales de la UE, Jutta Urpilainen. También ha destacado a algunos países y ha agradecido a medida que comprometen más apoyo.

La comunicación directa con los seguidores en Twitter es una forma de tratar de controlar el discurso. Trump ha dicho repetidamente que la OMS dio recomendaciones erróneas. Tedros ha defendido las acciones de la agencia y últimamente ha hecho una serie de publicaciones de una sola palabra como “humildad”, “unidad” y “amor”. La primera vez que hizo esto, el enigmático mensaje generó más de 5.000 comentarios y casi 7.000 me gusta.

El líder de la OMS se ha contenido en sus comentarios sobre EE.UU., que es su mayor donante y aporta aproximadamente una sexta parte de los fondos de la organización.

Twitter también da luces de la percepción que tienen los usuarios sobre ambos líderes. Por el momento, al escribir Tedros en la barra de búsqueda aparece #TedrosResign, mientras que el nombre de Trump arroja #TrumpLiesAmericansDie.

El director general de la OMS ha revelado una habilidad especial para codearse con las celebridades. A principios de marzo, comenzó el #SafeHandsChallenge y se filmó lavándose las manos como recomienda la agencia. Después de que él desafió a las celebridades a copiarlo, respondió una avalancha de estrellas, entre las que se incluye a Selena Gómez, Gloria Gaynor cantando “Sobreviviré” y Arnold Schwarzenegger mostrándole a su Yorkshire terrier, Cherry, la forma adecuada de lavarse las manos.

