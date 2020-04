(Bloomberg) -- Mientras que algunos gobernadores estadounidenses comenzaron a anunciar el viernes sus planes para reanudar la actividad económica en medio de llamados del presidente, Donald Trump, a “liberar” a los estados de los bloqueos por coronavirus, Taylor Swift no será parte de eso.

La cantante de “Shake It Off” dijo en Twitter que estaba cancelando todas sus apariciones en vivo y presentaciones para el resto del año para comprometerse con la cuarentena, “por el bien de todos nosotros”.

La gira “Lover Fest” estaba programada para el 1 de agosto, y las fechas de los espectáculos en Brasil y EE.UU. se reprogramarán para 2021. Las nuevas fechas se anunciarán durante este año. Los reembolsos estarán disponibles a partir del 1 de mayo, sujeto a los términos de Ticketmaster.

Nota Original:Taylor Swift Cancels Live Appearances for Rest of the Year

