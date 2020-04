(Bloomberg) -- ¿Qué tan bajo se puede llegar? Esta parece ser la pregunta que perturba a las tres grandes agencias de pronósticos petroleros del mundo, a medida que se esfuerzan por asimilar la magnitud de la caída en el consumo de petróleo provocada por la respuesta internacional al virus Covid-19.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Administración de Información de Energía de EE.UU. actualizaron sus pronósticos del mercado petrolero la semana pasada y su lectura es sombría. Recientemente, en febrero, los tres organismos proyectaban un aumento en el apetito mundial de petróleo de cerca de un millón de barriles por día este año. Ahora proyectan una caída en la demanda promedio anual que oscila entre 5 millones de barriles y más de 9 millones por día.

La AIE es la más bajista de las tres agencias, por cierto margen. Tras haber sido la menos optimista de las tres sobre la potencia del crecimiento a principios de año, ahora está muy por delante de los demás en su estimación de la destrucción de la demanda causada por la inmovilización de aviones, el estacionamiento de automóviles y la suspensión de grandes partes de las economías en gran parte del mundo.

Sobre una base promedio anual, la AIE, con sede en París, ahora espera que la demanda mundial de petróleo sea 9,3 millones de barriles por día más baja este año que el año pasado. Eso equivale a perder todo el consumo de India y de toda África. La OPEP es un poco menos pesimista, con una caída anual de la demanda de 6,85 millones de barriles por día, mientras que la Administración de Información de Energía parece bien optimista, con una caída de 5,25 millones de barriles.

Ahora, si considera que las cifras promedio anuales son malas, las trimestrales son realmente horrorosas.

La AIE proyecta una pérdida de la demanda de petróleo en el trimestre actual que equivale al consumo total de EE.UU. y Canadá, o aproximadamente 23 millones de barriles por día. La Administración de Información de Energía y la OPEP no son tan pesimistas, pero incluso ven una caída mayor que todo el petróleo utilizado en Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido y Japón.

Las tres esperan que las cosas mejoren, o al menos no sean tan malas, en la segunda mitad del año. Para entonces, la AIE y la OPEP coinciden en que la demanda mundial de petróleo (únicamente) disminuirá en cerca de 5 millones de barriles por día en comparación con el mismo período del año pasado. La OPEP y la AIE tienen opiniones muy similares sobre la demanda de petróleo en la segunda mitad de 2020, mientras que la Administración de Información de Energía es notablemente más optimista. Ese optimismo reflejaría las perspectivas de una administración que parece decidida a suavizar el cierre a sus ciudadanos cuanto antes.

Ante estas previsiones de la demanda, no sorprende que el grupo de países de la OPEP acordara su mayor recorte de producción y lograra reunir a casi todos sus aliados de la OPEP+. También está claro que los recortes en sí no son lo suficientemente altos como para compensar la caída inmediata de la demanda.

