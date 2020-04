(Bloomberg) -- Los británicos que esperaban poder irse de vacaciones este verano tendrán que posponer sus planes después de que el Gobierno dijese que no hay certeza sobre cuándo se levantarán las restricciones de confinamiento.

“Hoy por hoy, es un hecho que las directrices y el asesoramiento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores no permiten que las personas se vayan de vacaciones”, declaró el portavoz del Gobierno, James Slack, a los medios en una conferencia telefónica el viernes, cuando se le preguntó si los ciudadanos podían hacer planes de vacaciones. “No podemos decir con certeza cuándo se podrán relajar las medidas de distanciamiento social”.

El Reino Unido prorrogó el jueves las medidas de aislamiento durante al menos otras tres semanas a medida que la cifra de muertes por el virus continúa aumentando. Las restricciones han asestado un gran golpe a aerolíneas como EasyJet Plc y Ryanair Holdings Plc, forzándolas a dejar aviones en tierra, así como a la industria del ocio.

“Digamos que no voy a reservar unas vacaciones de verano en estos momentos”, dijo previamente el secretario de Transporte, Grant Shapps, al programa Today de la BBC.

Nota Original:Planning a Summer Vacation? Not So Fast, U.K. Government Warns

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.