(Bloomberg) -- Moody’s Investors Service Inc. rebajó la calificación de los bonos de Petróleos Mexicanos a basura, al tiempo que la caída de los precios del petróleo y una pandemia de rápida expansión fueron el golpe de gracia para el perforador mexicano.

Moody’s recortó los bonos de Pemex de Baa3 a Ba2, el segundo nivel basura más alto, porque no pudo ofrecer una estrategia viable para detener las caídas de producción a largo plazo, dijo. “Las medidas tomaron en consideración nuestras expectativas para un período prolongado de flujo de caja libre negativo y la necesidad de financiamiento externo, a pesar de los esfuerzos de la compañía para ajustar los costos y las inversiones a los bajos precios del petróleo”, dijo en un comunicado.

Las agencias de calificación han sido escépticas respecto de que el presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, tiene un plan creíble para revertir los 15 años de disminución de la producción de petróleo de Pemex y reducir la deuda financiera que alcanzaba los 1,98 billones de pesos (US$83.900 millones) que a fines del año pasado, la más alta entre cualquier petrolera importante. Las pérdidas de Pemex casi se duplicaron en 2019, su primer año bajo la administración de López Obrador.

Pemex está en el corazón de la estrategia de AMLO para revertir tres décadas de políticas neoliberales y hacer que México sea energéticamente autosuficiente. Pemex ahora tiene el mandato de construir una nueva refinería de US$8.000 millones en el estado natal de López Obrador, pese a que sus seis refinerías existentes están operando a un tercio de su capacidad.

AMLO también canceló subastas de petróleo y gas, y contratos de empresas conjuntas con Pemex que le permitieron compartir la carga del desarrollo del vasto territorio petrolero de aguas profundas de México, y aumentar las reservas agotadas.

Caso aislado

Moody’s había sido un caso aislado entre las agencias de calificación, debido a que tanto Fitch Ratings como S&P Global Ratings ya habían recortado los bonos de Pemex este año.

Fitch otorgó a Pemex un nivel basura aun peor en abril, cuando rebajó su calificación a BB. En marzo, S&P Global Ratings llevó la evaluación crediticia de la compañía a BBB, dos niveles por encima de basura.

Pemex espera recibir 7.500 millones de pesos de su cobertura anual de petróleo, y el Gobierno se comprometió a proporcionar exenciones fiscales adicionales de 65.000 millones de pesos a la compañía este año.

Pero, según los analistas, eso no hace la diferencia. La caída del precio del petróleo crudo afectará especialmente a Pemex, ya que más de la mitad de la producción de petróleo de Pemex no es rentable a US$30 por barril, según la consultora de energía Welligence. Si el petróleo mexicano se cotiza a US$30 por barril, Pemex tendrá un flujo de caja negativo este año de US$20.000 millones, estimó Anne Milne, estratega de Bank of America.

Nota Original:Moody’s Downgrades Mexico’s Pemex Bonds To Junk

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.