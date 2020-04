"He encontrado otros dos trabajos en el lugar pero no estoy seguro de que me esperen 14 días. Y no entiendo por qué esta regla solo se nos aplica a nosotros. Estoy en una zona rural desde hace más de dos meses, me piden que me confine para ir a otra granja a unas horas de camino, mientras los australianos pueden venir directamente de grandes ciudades sin necesidad de ponerse en cuarentena", explica.