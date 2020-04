(Bloomberg) -- Futuros S&P suben tras anuncio de pasos tentativos para reabrir la economía de EE.UU. y pese a negativos datos de crecimiento en China; acciones europeas avanzan. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años se incrementan; índice Bloomberg Dollar cae mientras divisas emergentes ganan terreno. Petróleo WTI cae por debajo de USD19 por barril, ante los sombríos pronósticos de demanda.

En Colombia, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal prevé que la economía se contraerá 1,6% en 2020, con lo cual la meta de déficit fiscal se ubicaría en 4,9% del PIB. Aún así, dijo en su comunicado que la contracción podría ser aún mayor, lo que implicaría una meta de déficit fiscal aún más alta.

Por su parte, BanRep dijo en comunicado que se incluyen los títulos de solidaridad o TDS, como títulos admisibles en operaciones de liquidez incluyendo repo, compras definitivas y apoyos transitorios de liquidez. Como parte de los decretos publicados por el gobierno durante la emergencia económica se supo que los recursos esperados de la medida que obliga a los establecimientos de crédito a comprar TDS, ascienden a COP9,8 billones.

COP se depreció por segundo día consecutivo el jueves al caer 1,5% a 3.978,80 y se encamina a completar semana de pérdidas.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo a congresistas que si bien la economía no se puede mantener permanentemente cerrada, la cuarentena no se terminará el 27 de abril. “La estrategia será mantener el aislamiento preventivo obligatorio para grupos específicos y el acuarentenamiento preventivo obligatorio de toda la población con la opción de una apertura global muy sistemática, gradual y controlada de algunos sectores de la economía”.

La encuesta mensual de expectativas de BanRep mostró que analistas esperan un recorte de 25pbs en la reunión de la Junta de este mes dejando la tasa de intervención en 3,25% y otro recorte de igual magnitud para finales de año.

El DANE publicará a las 2pm el dato de actividad económica de febrero. BanRep realiza subastas para la venta de dólares a través de contratos NDF y FX swaps. Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

El coronavirus arrastró la economía de China a su primera contracción en décadas en 1T, y la propagación de la enfermedad por todo el mundo ahora expone al país a una dependencia de la frágil demanda interna para su recuperación El PIB se contrajo un 6,8% respecto al año anterior, el peor dato desde al menos 1992, cuando comenzó la publicación de datos oficiales del PIB trimestral, y no alcanzó la estimación media de una caída del 6% La economía de China no se ha contraído en un año completo desde el final de la era de Mao en la década de 1970

El presidente Jair Bolsonaro destituyó a su ministro de Salud en plena crisis del coronavirus, luego de que el médico se negara a ceder ante las demandas del líder brasileño de flexibilizar las políticas de distanciamiento social para reabrir una economía que está colapsando rápidamente Nelson Teich, oncólogo entrenado en la Universidad de York, fue nombrado ministro de salud para reemplazar a Luiz Henrique Mandetta



En Colombia: Subastas BanRep: 10:45am: Operaciones forward NDF 31 días USD124m 12:15pm: FX swaps (60 días) USD400m 2pm: ISE actividad económica feb. a/a; est. 3,3%, anterior 3,5%

Internacional: 9am: EE.UU. índice líder marzo; est. -7,2%, anterior 0,1%

Agenda Fed: 8am: Bullard (St. Louis) habla en panel via Zoom

Agendas relevantes Suramérica EE.UU. México Brasil Europa



Comité regla fiscal ve déficit fiscal de al menos 4,9% del PIB

Repsol lleva crudo Castilla colombiano a España 1era vez desde 2018

Coronavirus amenaza cosecha de café en América Latina

Colombia economistas suben IPC 2020 est. a 3.45% vs. 3.44%

FMI dice Colombia podría liderar crecimiento región: Tiempo

Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina

ANIF estima que la propagación de la pandemia del coronavirus a resultado en pérdidas de COP5,8 billones entre marzo y abril, y podría llegar a ser entre COP12,5 billones y COP26,9 billones o 1,1% a 2,4% del PIB en caso de prolongarse el aislamiento hasta mayo-junio “Esto implicará un menor dinamismo de la demanda agregada (por el lado del consumo de los hogares) y el crecimiento del PIB, que ahora estimamos en solo 0,5% para 2020 (vs. el anterior 1,8%), bajo un escenario de rápida recuperación en el segundo semestre del año” analistas liderados por Mauricio Santa María escriben en informe Si persiste la crisis de salud pública y se prolonga el período de aislamiento, la economía podría contraerse 0,7% este año Debe haber un “retorno paulatino a las actividades económicas de la población no vulnerable, para ‘reiniciar’ la economía, requiriendo de la priorización de algunos sectores y la implementación de medidas ajustadas a cada actividad económica”



