(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López dijo que el gobierno ofrecerá 3 millones de préstamos a pequeñas empresas en mayo y gastará 60,000 millones de pesos el próximo mes como parte de su plan de recuperación económica.

La construcción del Tren Maya creará 150,000 empleos en el sureste, dijo. El gobierno iniciará las licitaciones de los cinco tramos del tren en mayo.

Otros temas

Mexicano AMLO sabe que no obtendrá excedentes de FRX antes de lo previsto

López Obrador pidió a las grandes empresas que paguen impuestos. Dijo que las declaraciones de impuestos de enero al 16 de abril aumentaron un 5% este año en comparación con el mismo período del año pasado

El gobierno ha mantenido la inflación bajo control con su decisión de mantener bajos los precios de la gasolina

No hay una investigación abierta contra el ex presidente Enrique Peña Nieto desde la oficina del presidente

México recibirá equipo médicos de China en los próximos días: 250,000 protectores faciales, 3 millones de mascarillas quirúrgicas, 60,000 gafas y 200 ventiladores: secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard

México impulsa una propuesta ante Naciones Unidas para que la organización garantice equipos médicos, medicamentos y una posible vacuna a todos los países

La conferencia de prensa se puede ver aquí

Nota Original:Morning AMLO: Government to Spend MXN60B in May on Recovery

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.