(Bloomberg) -- El responsable ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, celebró una reunión virtual con la compañía el jueves para abordar las preocupaciones sobre el impacto de la Covid-19 y hablar del plan del fabricante del iPhone para volver al trabajo.

Cook dijo que la pandemia era un “momento incierto y estresante”, pero expresó su confianza en que la compañía saldrá con fuerza de la crisis, como sucedió después de la recesión de 2008 y de una bancarrota a finales de la década de 1990.

El directivo dijo que Apple “no es inmune a las tendencias económicas mundiales”, pero que entró en la pandemia de coronavirus con un balance sólido y destacó que la compañía seguirá invirtiendo de manera “realmente significativa” en investigación y desarrollo y productos futuros, según los empleados de Apple que asistieron a la reunión. Un portavoz de la compañía rehusó hacer comentarios.

“Si nos mantenemos enfocados en hacer lo que hacemos mejor, si seguimos invirtiendo, si gestionamos el negocio acertadamente y tomamos decisiones en colaboración, si cuidamos a nuestros equipos, si nuestros equipos se encargan de su trabajo, no veo ninguna razón para no ser optimistas”, dijo Cook al personal ejecutivo de Apple durante casi una década.

Cuando se le preguntó sobre posibles recortes de empleos, el responsable ejecutivo reiteró la sólida posición financiera de Apple y señaló que ha estado pagando a los empleados de las tiendas mientras estas permanecen cerradas. “No les diré que Apple no va a sufrir un impacto”, dijo Cook, aunque subrayó que su enfoque está en dirigir la compañía a largo plazo, en lugar de hacer ajustes a corto plazo.

Apple aún no sabe cuándo los empleados podrán regresar a las oficinas, pero Cook dijo que cuando los trabajadores regresen, es probable que se apliquen controles de fiebre y distanciamiento social. El ejecutivo añadió que la prueba de coronavirus es una posibilidad, pero que no hay planes en este momento.

Durante la reunión, el director de operaciones, Jeff Williams, dijo que la crisis ha elevado la importancia del trabajo de Apple en productos para la salud, como el Apple Watch, y que el trabajo de desarrollo de la compañía en ese campo no está “limitado a la muñeca”. También dijo que la pandemia está llevando a los países a ayudar a Apple a introducir la función de electrocardiograma del Apple Watch más rápidamente.

