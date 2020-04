"No vamos a acabar el coronavirus con cositas que se inventaron ahora, esto es de dios, dios quiere que volvamos a lo primitivo. Teniendo los síntomas yo voy a hacer gárgaras de bicarbonato caliente, aunque me queme la garganta", dice una mujer en un video compartido al menos 155.000 veces en Facebook. Sin embargo, expertos consultados por la AFP explicaron que el bicarbonato no ayuda a acabar con el COVID-19. Además, al momento no existe ninguna vacuna ni remedio contra el nuevo coronavirus.